Мерц хочет заключить соглашение с США в интересах Украины: на кону системы ПВО Patriot

Берлин встревожен, поскольку Трамп может отказать в продаже систем

Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать оба комплекса Вооруженным силам Украины.

Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что несколько недель назад, еще до демарша США с поставками оружия Украине, Берлин направил запрос на заключение соглашения бывшему телеведущему, действующему министру обороны США Питу Хегсету.

Немецкое правительство готово оплатить два комплекса Patriot, от США нужны только соответствующие обязательства. Но проблема именно в демарше США касательно вооружения: Украина уже пыталась приобрести Patriot самостоятельно, но успеха не добилась. После этого Киев обратился в Берлин за помощью, но сейчас Берлин встревожен, поскольку Трамп может отказать в продаже систем.

Конечно, существует план "Б" на тот случай, если США окончательно откажут в поддержке даже за деньги и через третьи руки. Но этот план имеет гораздо меньшую эффективность, признают в Берлине.

"Понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Однако Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов", — добавило издание.

Ранее "Телеграф" сообщал, что решение Белого дома временно остановить военную помощь Украине повлекло за собой шквал критики внутри Соединенных Штатов. Даже бывшие союзники Трампа, в том числе экс-госсекретарь Майк Помпео, открыто выступили против этого шага.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В нее входило важное оружие, ежедневно спасавшее жизнь в Украине. По одним данным, за это несет ответственность глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая". После этого пришлось оправдываться и Пентагону.