Министр-саботажник? СМИ обнаружили виновного в остановке поставок оружия Украине, и это не "политрук" Пентагона

В Конгрессе США обвинили Пентагон в открытой лжи, поскольку запасы вооружения Армии США далеки от критических

За решением Вашингтона приостановить поставки вооружения Украине, судя по всему, стоит не столько персона "политрука" Пентагона – главы политического управления министерства обороны США Элбриджа Колби – сколько непосредственно министр обороны Пит Хегсет, бывший телеведущий, которого вознаградили за лояльность Белому дому высокой должностью. При этом решение не было достаточно обоснованным, более того, Хегсет вставляет "палки в колеса" оказанию военной помощи для Украины уже в третий раз.

Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. Отмечается, что один из ведущих демократов в Конгрессе США, Адам Смит, открыто заявил, что Пентагон "лукавит", прикрывая вопросами боевой готовности свое желание прекратить оказание помощи Украине — иными словами, обвинил минобороны США во лжи.

"Мы не находимся на более низком уровне с точки зрения запасов, чем за все 3,5 года войны в Украине", – сказал конгрессмен.

Несколько источников подтвердили журналистам, что печально известный Колби, сторонник сокращения помощи Украине, не был инициатором этой идеи, как ранее ошибочно считали СМИ. Решение принадлежит единолично министру обороны Питу Хегсету. Колби, пентагоновский "политрук", только оказал решению Хегсета поддержку. По данным источников телеканала, это уже третий случай, когда Хегсет принимает решение приостановить помощь Киеву, несмотря на позицию Конгресса, Белого дома и других чиновников Пентагона. Он уже пытался прекратить помощь Украине в феврале и в мае, но оба раза его решение было оперативно отменено через несколько дней.

В этот раз Хегсет издал меморандум, в котором приказал Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. Он надеялся, что штаб не только будет достаточно долго решать этот вопрос, но и в конце концов предоставит нужный ему вывод. Но тут министр просчитался: по результатам оперативно выполненной оценки лишь некоторые запасы находились на более низком уровне, но до критического минимума было очень далеко. Более того, Объединенный штаб официально заявил, что оказание помощи Украине не приведет к истощению боеприпасов Армии США.

После этого Хегсет был вынужден единолично остановить оказание помощи Украине своим решением, хотя в теории не имел права этого делать. Действия Хегсета удивили и возмутили Государственный департамент, конгрессменов, чиновников в Киеве и европейских союзников США. Конгресс начал проверку действий Хегсета, поскольку министр нарушил законодательство – во-первых, помощь одобрил Конгресс, во-вторых, перед такими действиями министр должен получить одобрение конгрессменов, а не принимать единоличное решение.

Конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик отправил президенту США Дональду Трампу письмо с требованием срочно провести брифинг и предоставить объяснения по поставкам вооружения Украины. Также критику в сторону президента озвучили бывшие послы США в Украине и бывший государственный секретарь Майк Помпео, возглавлявший Госдепартамент во время первого срока Трампа.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. Сначала в Белом доме подтвердили, что такое решение принято, но при виде размаха скандала резко "дали заднюю" и опровергли, что полностью прекратили поставки оружия Украине. После этого пришлось оправдываться и Пентагону – правда там попытались защитить решение Хегсета.

После этого 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. Некоторые СМИ уже назвали его "очень хорошим и положительным". СМИ и эксперты предполагают, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.А премьер Италии Джорджа Мелони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.