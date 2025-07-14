Ермак встретил на вокзале важного посланника Трампа: зачем он приехал (фото, видео)
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Планирует пробыть в Украине неделю
В Украину приехал спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог. На вокзале в Киеве его встретил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом он сообщил в Telegram. Отмечается, что Келлог планирует пробыть в Украине неделю.
"Приветствуем в Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога. Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США – много тем для разговора", – говорится в сообщении.
По словам Ермака, Россия не хочет прекращать огонь, а Украина поддерживает принцип президента США Дональда Трампа — "мир через силу".
Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский встречался в Риме с Келлогом. Они обсуждали поставки оружия и усиление ПВО – один из приоритетов на фоне российских атак. Также говорили о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине; усиление санкционного давления на РФ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава России Владимир Путин планирует усилить наступление в течение двух месяцев, о чем он сказал президенту США Дональду Трампу во время их телефонного разговора.