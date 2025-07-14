Самое вкусное впереди? Какое оружие Трамп дал Украине, чем оно поможет и стоит ли раскатывать губу

Новая помощь имеет ряд особенностей

Президент США Дональд Трамп объявил о пакете военной помощи Украине. В него вошло, как оборонительное, так и наступательное вооружение.

"Телеграф" объясняет, чем так особенна данная помощь, чем она может помочь и какие перспективы открываются для Украины.

Что Трамп пришлет Украине

Во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил, что 17 систем Patriot готовятся к отправке. По его словам, из США их отправят в ближайшие дни и очень скоро они будут в Украине.

Кроме того, в западных СМИ говорят, что в Белом доме также рассматривают отправку крылатых ракет JASSM, которые по характеристикам похожи на британские Storm Shadow или французские SCALP. Отмечается, что подобное оружие отлично дополнит арсенал украинских F-16.

При этом военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" отметил, что о самых интересных поставках, если таковые будут, в Пентагоне могли промолчать.

"Мы их увидим уже в деле спустя некоторое время. Так и нужно ", — считает он.

Как это оружие поможет ВСУ

По данным Трампа, ЗРК Patriot вскоре будут готовы к отправке в Украину, а первые из них могут попасть в руки ВСУ в считанные дни.

"Патриоты" на данный момент можно назвать основой ПВО Украины. Это дефицитный и критический элемент вооружения, поскольку данные ЗРК одни из немногих, которые могут справляться с баллистикой и гиперзвуковыми ракетами России. Если противодействие дронам, которые сейчас составляют основу атак, Украина и сама активно развивает с помощью дронов-перехватчиков и других методов, то с угрозой российских атак Силам обороны пока нереально справляться в одиночку.

Таким образом передача Patriot является одним из самых важных пунктов в новом пакете помощи, который поможет обезопасить украинские города.

Подробно о характеристиках ЗРК Patriot можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Еще одним важным оружием, которое может передать Трамп, являются дальнобойные ракеты JASSM. Существуют старые модели, которые могут поражать цели на дальности до 370 километров, что ставит их в один ряд с Storm Shadow. Более новые версии могут поражать цели на дистанции до 800 километров, однако существует ряд международных договоров, которые запрещают передачу третьим странам ракет с дальностью поражения свыше 300 километров.

В любом случае американское вооружение, которое может атаковать на такие расстояния, Украина получит впервые. Это будет иметь важное, как симолическое, так и практическое значение.

И хотя такое оружие называют "наступательным" на деле Украина с помощью него сможет более эффективно обороняться, нанося удары по аэродромам, позициям ПВО, складам боеприпасов, пусковым установкам и местам дислокации врага.

Например, в радиусе 500 километров от Украины расположены сразу несколько топовых пороховых завода РФ. А чем может обернуться их исчезновение для России мы объясняли в материале "Украина может выбить пороховую бочку из-под ног России: как Киев атакует критическую для войны отрасль".

Расположение крупных пороховых заводов в России

Однако, как отмечает эксперт Коваленко, самым важным моментом в вопросе дальнобойных ракет будет официальное заявление США о разрешении на удары.

"Не дискуссия, не обсуждение в кулуарах, а реальное заявление, что Украина имеет право на нанесение ударов по РФ на любую глубину. На максимум возможностей оружия, которое нам передают", — считает Коваленко.

Чем особенна новая помощь США?

Новая помощь от Трампа — это серьезный сдвиг в отношениях Украины и новой администрации США. С самого начала своего президентского срока республиканец занял весьма жесткую позицию в отношениях с Киевом и помощи для него. А в это же время для российско-американский отношений наступила небывалая оттепель.

Наглядно:

Выпады Трампа в сторону Украины

В январе 2025 года Трамп обвинил Зеленского в желании воевать с Россией

В феврале Трамп называет Зеленского "диктатором без выборов".

"Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, в чем он был хорош, — это играть Байденом "как на скрипке". Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", — сказал президент США.

Трамп и Россия

С момента вступления в должность Трамп демонстрировал желание улучшить отношения с Россией.

Трамп избегал резкой антироссийской риторики, делая акцент на переговорах и поиске компромиссов;

Возобновил прямой диалог с Москвой (что само по себе было достижением России, которая частично находилась в международной изоляции);

Трамп и Путин обменивались комплиментами. Например, Трамп публично называл Путина "профессионалом" за умение обходить санкции и выражал уважение к его стратегическим навыкам;

Трамп активно продвигал идею личной встречи с Путиным.

Трамп и его администрация, включая госсекретаря Марко Рубио, неоднократно говорили о возможности партнёрства с Россией в геополитических и экономических вопросах.

И в это же время Трамп старался заключить мир между Россией и Украиной. Во многом, очевидно, за счет уступок Украины. У Путина же всегда отвечали взаимностью Трампу (на словах) и покрывали его лестью, пытаясь обвести вокруг пальца, не скрывая этого даже на своем телевидении. В реальности у Путина тянули время, чтобы активно вести войну.

Теперь же Дональд Трамп предоставляет Украине новый пакет военной помощи на сотни миллионов долларов, который стал первой официальной помощью от новой администрации. По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия (PDA) для отправки Украине военной помощи. Его предшественник Джозеф Байден использовал именно этот путь передачи Украине необходимого оружия и боеприпасов. А несколько дней назад, также по данным СМИ, США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.

Терпение Трампа лопнуло?

В последние дни Владимир Путин стал объектом небывало резких высказываний президента Трампа. Сильнейшее прозвучало во вторник во время заседания кабинета Дональда Трампа: "Если хотите знать правду, Путин заваливает нас чушью. Он всегда ведет себя очень мило, но это становится бессмысленным".

10 июля в интервью NBC Дональд Трамп сказал, что он "крайне разочарован" Россией и намерен в понедельник (14 июля) сделать важное заявление на этот счет. Триггером для смены риторики президента США, судя по всему, стал телефонный разговор с Владимиром Путиным, проведенный 3 июля.

"Я очень разочарован разговором с президентом Путиным. Я не думаю, что он хочет прекратить эту глупость (войну — Ред.)", — сказал Дональд Трамп.

После разговора с Путиным, к слову, Трамп пообщался с Зеленским и назвал разговор с ним "хорошим".

"Я считаю, что это был очень хороший разговор, очень стратегический разговор", – сказал он и заверил, что будет помогать Украине.

Свое разочарование Трамп продолжал доносить и утром 14 июля во время анонса военной помощи.

"Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится…", — сказал он.

Источники издания Axios подтверждают, что пойти на этот шаг с помощью Украине Трампа, в частности, убедил разговор с Владимиром Путиным 3 июля. Они утверждают, что в ходе него российский президент дал понять, что в течение следующих 60 дней намерен предпринять новую попытку захватить украинские территории. "Он хочет взять все", — сказал Трамп президенту Франции Эмманюэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным.

Перспективы для Украины

Новый пакет помощи от Трампа — безусловно позитивный сигнал для Киева. Однако о перспективах смены курса Трампа говорить еще рано ибо на этот счет есть различные мнения.

Так, например, сенатор Линдси Грэм ожидает в ближайшие дни рекордные поставки оружия для защиты Украины от российской агрессии.

"Одним из самых больших просчетов Путина было то, что он решил переиграть Трампа. Посмотрите, в ближайшие дни и недели будут предприняты огромные усилия, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — сказал он.

Сенатор также отметил, что в распоряжении Трампа есть "кувалда" в виде пошлин и санкций против России и тех, кто её поддерживает.

"Он (Дональд Трамп. — Ред.) может повышать или понижать тарифы. Он может установить тарифы от 0% до 500%. У него есть максимальная гибкость. Но мы будем преследовать людей, которые поддерживают Путина, и введем дополнительные санкции против самой России. Это действительно кувалда, которой располагает президент Трамп, чтобы прекратить эту войну", — пояснил Линдси Грэм.

Грэм также намекнул, что "что-то интересное" произойдет с российскими арестованными активами и связал это с возобновлением поставок вооружения. По его словам, вскоре в Европу пойдет огромное количество оружия, которое принесет пользу Украине.

При этом Financial Times, анализируя последние заявления американского лидера, выражает более сдержанное мнение относительно перспектив для Украины. Издание пишет, что жесткие заявления Трампа могут не означать кардинальные перемены. Так, по мнению Макса Бергмана из Центра стратегических и международных исследований, "это предупредительный выстрел в сторону России и Путина", однако это не означает, что Соединенные Штаты вдруг превратятся в верного союзника Украины или начнут ей оказывать большую поддержку.

Новая риторика Трампа породила в европейских столицах определенные надежды на то, что его позиция изменилась, однако, как сообщили FT два высокопоставленных чиновника, участвовавших в переговорах с США по вопросам обороны и безопасности, пока мало реальных доказательств того, что Белый дом станет более проукраинским.

Военный обозреватель Коваленко верит, что в отношениях Трампа и Путина наступил переломный момент и теперь президент США будет мстить Москве за плевки в лицо.

"Трамп уже будет не столько пытаться умиротворять Путина, сколько отомстить ему. Потому, что Путин пытается таким образом доминировать над Трампом, а президент США это не тот человек, с которым так себя можно вести. Даже, если он вам говорит, что ты его товарищ. Всему есть границы. Поэтому увидим по его заявлением, что будет дальше, но я не думаю, что самое интересное мы услышим уже сегодня. Если инетесные поставки будут, то мы их увидим уже в деле", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, чем закончился разговор Трампа и Путина 3 июля.