Писториус сделал печальное признание по поводу Patriot для Украины

Также Киев не получит Taurus

Германия не сможет дать Украине больше собственных систем Patriot, потому что у них "осталось всего шесть" таких комплексов противовоздушной обороны. Однако Берлин будет работать над закупкой Patriot для Киева у США.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Financial Times. Он отметил, что Германия уже отдала Украине три из своих 12 систем Patriot. Кроме того, две такие системы Берлин предоставил Польше, а по крайней мере, одна всегда была недоступна из-за технического обслуживания или обучения.

"У нас в Германии осталось всего шесть… Это действительно мало, особенно учитывая цели НАТО относительно возможностей, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше", — отметил Писториус.

Он добавил, что Германия также не будет поставлять Украине свои дальнобойные ракеты Taurus. Решение не изменилось, несмотря на то, что Россия усилила воздушные атаки на Украину, и Киев снова обратился с просьбой предоставить Taurus.

При этом, подчеркнул глава Минобороны Германии, он и министр обороны США Пит Гегсет обсудят предложение Берлина приобрести у Штатов две системы Patriot для Украины. Встреча министров запланирована на понедельник, 14 июля.

Напомним, Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать их Вооруженным силам Украины. Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.