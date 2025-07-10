Восстановить Украину как Европу после Второй мировой: реален ли "план Маршалла" от человека Трампа

Эксперты пока не слишком позитивно настроены по этому плану

Международные партнеры должны помочь Украине в послевоенном восстановлении, введя для нее новый "План Маршалла". Однако реализация такой инициативы будет крайне сложной.

Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Он выступил в ходе дискуссии накануне международной конференции по восстановлению Украины URC-2025.

Келлог напомнил, что после завершения Второй мировой войны Соединенные Штаты реализовали масштабную программу экономической помощи для Европы – план Маршалла. По его мнению, аналогичную поддержку следует оказать и Украине :

"И я думаю, мы должны сделать то же самое для Украины", — подчеркнул он, заметив, что это будет сложная задача.

Американский представитель убежден, что первоочередным шагом на этом пути должно стать прекращение огня. Он высоко оценил действия президента Владимира Зеленского и его команды, подчеркнув, что они действуют "разумно".

Кот Келлог с Андреем Ермаком

По словам Келлога, прекращение огня способно стать реальным шагом к завершению войны. "Как бывшему солдату мне трудно осознать масштабы насилия, которое сейчас переживает Украина… Когда теряешь более миллиона солдат — это убийство в промышленных масштабах", — заявил он, добавив, что также гибнут гражданские и рушатся целые города.

Что такое план Маршалла

План Маршалла (официально – European Recovery Program) – это инициированная США программа экономической помощи странам Европы после Второй мировой войны. Она была представлена ​​государственным секретарем США Джорджем К. Маршаллом 5 июня 1947 г. во время выступления в Гарвардском университете, а начала действовать 3 апреля 1948 г. после принятия соответствующего закона Конгрессом США.

Программа предусматривала предоставление финансовой и технической помощи 18 европейским странам и территориям. Общий объем финансирования за четыре года реализации составил около 13 миллиардов долларов (эквивалент более 150 миллиардов в современных ценах). Около 90% помощи были предоставлены в форме грантов, не подлежащих возврату. Крупнейшими получателями средств стали Великобритания (26%), Франция (18%) и Западная Германия (11%). Объем помощи распределялся на основе демографических и промышленных показателей, а также политической ориентации стран. Участниками программы стали:

Австрия, Бельгия, Великобритания, Западная Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Свободная территория Триест, Турция, Франция, Швеция, Швейцария.

План Маршалла

Основной целью плана было восстановление разрушенной войной экономики, стимулирование производства, модернизация промышленности, сокращение межгосударственных барьеров, а также политическая стабилизация региона из-за сдерживания коммунизма.

В рамках плана значительные ресурсы направлены на реконструкцию инфраструктуры, обеспечение продовольствием, развитие энергетики и транспорта. Программа также способствовала углублению экономической интеграции Европы, в частности из-за снижения тарифов и валютной координации. В 1950 году эти процессы получили дальнейшее развитие посредством создания Европейского объединения угля и стали (план Шумана), что стало прообразом Европейского Союза.

Несмотря на приглашение присоединиться к плану Маршалла, СССР отказался от участия и заблокировал доступ к программе стран Восточного блока. В ответ советское руководство объявило о собственной альтернативе — "план Молотова", который, однако, не был реализован из-за экономической слабости после войны.

Вячеслав Михайлович Молотов

Критики отмечают, что непосредственный вклад плана в рост ВВП стран-реципиентов составил менее 0,5% в год. Однако стратегически программа заложила основы экономического "бума", модернизации управления, усиления среднего класса и уменьшения политической нестабильности в Западной Европе. Она также закрепила доминирование США в послевоенном мировом порядке, в то время как Великобритания окончательно потеряла статус ведущего мирового государства.

После завершения плана Маршалла в 1951 году его функции частично перешли к новым механизмам американской внешней помощи, в частности, Закону о взаимной безопасности. Историки не раз пытались адаптировать эту модель к другим регионам мира (например, для Балкан после войны 1990-х или Ирака после 2003 года), однако успеваемость оригинального плана осталась исключительным примером.

Келлог не был первым, кто озвучил эту идею

Впервые на глобальном уровне идея создания современного аналога "плана Маршалла" для Украины была озвучена в мае 2022 года во время подготовки к Всемирному экономическому форуму в Давосе. Президент ВЭФ Берге Бренде призвал международное сообщество к формированию коалиции ведущих государств, которая могла бы стать скелетом масштабной программы восстановления. Он подчеркнул, что такое стратегическое инвестирование должно обеспечить не только экономическое обновление государства, но и долгосрочную стабильность всего региона Центральной и Восточной Европы.

Президент ВЭФ Берге Бренде

По инициативе официально выступил и президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении к участникам Давосского форума он заявил, что план Маршалла для Украины должен включать не только финансовую помощь, но и поставки технологий, участие международных специалистов, создание новых возможностей для экономического роста.

"Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы. Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером с нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой войны", — заявил президент.

Насколько реализация этого плана реальна

По мнению директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, идея внедрения "плана Маршалла" для Украины остается преимущественно декларативной. В комментарии "Телеграфу" он отметил, что, несмотря на публичные заявления, инициатива не приблизилась к реальному воплощению с момента своего озвучения еще в 2022 году. Эксперт объясняет это отсутствием ряда ключевых предпосылок.

"Чтобы такая программа стала реальностью, должны быть выполнены три основных условия. Первое — должно быть хотя бы на горизонте реального завершения войны. Вторая — наличие пула инвесторов, готовых вкладывать значительные средства в украинскую экономику. И третья — создание четких, прозрачных процедур, гарантирующих эффективное использование собранных ресурсов", — подчеркнул Миселюк.

Андрей Миселюк

В то же время он признал, что отдельные шаги в этом направлении уже предпринимаются. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно сообщил о создании реестра "недружественных государств", поддерживающих Россию и исключенных из участия в послевоенном восстановлении Украины.

"Это движение в правильном направлении, но этого недостаточно, чтобы говорить о реальной перспективе запуска плана Маршалла уже сейчас", — подытожил эксперт.

Западные партнеры не будут в восторге

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что идея "плана Маршалла" для Украины остается скорее политической риторикой, чем реальной стратегией. В комментарии "Телеграфу" он напомнил, что после Второй мировой войны США фактически контролировали Германию, способствовали становлению демократических институтов и проводили экономические реформы именно на этой почве и был реализован оригинальный план.

"А у нас, например, даже главу Бюро экономической безопасности не могут назначить. Очевидно, что западные партнеры не будут от этого в восторге", — отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий

Голобуцкий также напомнил, что ранее звучали заявления о необходимости от $1 до $2 триллионов на восстановление страны, но конкретные шаги в этом направлении впоследствии сошли на нет.

"Помните, как Шмигаль озвучивал суммы? Теперь эти разговоры затихли", — добавил он.

Однако эксперт считает, что участие потенциальной администрации Дональда Трампа в разработке украинских недр, если такие договоренности по заключенному Соглашению о полезных ископаемых будут сохранены, может стать "технической составляющей" экономического восстановления.

"Но пока идет война, это все только намерения", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в среду, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Италию. В рамках поездки он, в частности, провел переговоры со специальным представителем президента США по Украине Китом Келлогом.