Трампу придется по вкусу? Яковина оригинально высказался о назначении нового посла в США

В Правительстве Украины продолжаются большие кадровые перестановки

Вероятное назначение Ольги Стефанишиной послом Украины в США будет иметь хорошие результаты. Ведь президенту Штатов Дональду Трампу она, скорее всего, понравится.

Об этом написал украинский журналист Иван Яковина. Он убежден, что Трампу гораздо приятнее будет общаться с красивой женщиной, чем со "старым пузатым мужиком".

"Я недавно писал о том, что послом Украины в Соединенных Штатах нужно назначить хорошую женщину, желательно – высокого роста. Дело в нынешнем президенте США: на старого пузатого мужика или невысокую невзрачную женщину Трамп даже не посмотрит", — говорится в сообщении.

Ольга Стефанишина

Пост Яковина

По его словам, Стефанишина достаточно привлекательная и сильная женщина. Кстати, даже немного напоминает первую леди США Меланию Трамп. Именно поэтому Трампу будет приятно с ней общаться и он будет приглашать ее на встречи чаще, чем если бы это был мужчина, уверен журналист.

"Красивую даму он будет звать к себе на приемы и совещания и слушать ее будет внимательно. Такой он человек: для него внешность и рост очень важны. Поэтому я считаю, что выбор Ольги Стефанишиной на эту должность абсолютно верен. Следовательно, умеет решать вопросы. У одесситов это в крови", — добавил Яковина.

Заметим, что точных данных о росте Стефанишиной нет, однако на фото с президентом Украины Владимиром Зеленским (172 см) они почти одного роста.

Стефанишина и Зеленский

Напомним, была информация, что после увольнения Рустема Умерова с должности главы Минобороны он должен был стать послом Украины в США. Однако впоследствии появилась информация, что этот пост может получить Стефанишина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине назначила нового премьер-министра и им стала женщина.