Министр невозвращения? Где сейчас находится глава Минединства и действительно ли он "исчез""

Чернышева, вероятно, ждет три сценария развития событий

Вицепремьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышев с 10 июня находится в заграничной командировке, которую начал с поездки в Чехию. С тех пор его перемещение прослеживается по официальным сообщениям и публичным мероприятиям, которые он посещает в рамках визитов в страны ЕС.

Уже больше недели Чернышев не возвращается в Украину, а вместо непосредственного участия в важных событиях, среди которых и форум министерства, появляется онлайн. "Телеграф" собрал все известные детали, касающиеся этой истории.

17 июня в Киеве состоялся форум "Human Capital Dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", который должен касаться тем возвращения украинцев из-за границы и восстановления страны. Именно это мероприятие публично анонсировало Чернышев, однако лично не прибыло, присоединившись только дистанционно. Как сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, благодаря включению Чернышева удалось определить, что он находился в гостинице Steigenberger Hotel Herrenhof в Вене.

К анонсированному мероприятию министр присоединился дистанционно

Как сообщили в Министерстве национального единства в ответ на запрос журналистов, "командировка проходит в штатном режиме", а рабочие поездки вице-премьера являются привычной частью его деятельности. Конкретных дат возвращение ведомство не предоставило. Последнее сообщение Чернышова в Facebook от 19 июня информирует о встрече с делегацией Европарламента в Страсбурге, во время которой обсуждали создание механизмов добровольного возвращения украинцев домой.

Странное совпадение или закономерность?

Выезд Чернышова за границу совпал с новой активизацией антикоррупционного расследования, в котором он фигурирует. 13 июня НАБУ и САП сообщили о масштабной схеме злоупотреблений в строительной сфере, приведшей к задержанию двух бывших подчиненных Чернышева — Максима Горбатюка и Василия Володина. Оба фигуранта работали с ним в Министерстве развития громад и территорий, а затем перешли в "Нафтогаз", когда компанию возглавил Чернышев.

Горбатюка задержали при попытке уехать из Украины, а Володина как личность, которая могла препятствовать следствию. В этот же период, по данным журналиста УП Михаила Ткача, прошли обыски у самого Чернышева. По версии следствия, речь идет о схеме, в которой за подписание приказов министерства чиновники получали квартиры со значительными скидками — в результате государство недополучило более миллиарда гривен.

Обвинения касаются сотрудничества с застройщиком Сергеем Копистырой и ряда решений по государственной земле во время руководства Чернышева в Минрегионе По данным следствия, приближенные к министру лица получали жилье по ценам в 5–10 раз ниже рынковых.

История политической деятельности Чернышева

Биография Чернышева охватывает несколько высоких должностей: в 2019 году он был назначен главой Киевской ОГА, впоследствии — министром развития громад и территорий, в 2022–2024 годах он возглавлял правление НАК "Нафтогаз Украины". В декабре 2024-го стал вице-премьером и возглавил только созданное Министерство национального единства.

Согласно данным декларации, Алексей Чернышев является одним из богатейших чиновников: он задекларировал 176 миллионов гривен, 490 тысяч долларов, пять квартир, коллекцию элитных часов, картин и редких книг.

Реакция общества

На ситуацию уже отреагировали ряд публичных лиц. Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что во время Часа вопросов к правительству в ложе Кабмина отсутствовали, в частности, министр обороны Умеров, вице-премьер Свириденко и вице-премьер Чернышев:

"Задала вопрос об обеспечении повода министров, которые уже несколько месяцев не появляются в ВР. Председательствующий этот вопрос проигнорировал. Полная деградация ВР", — дописала она.

Кроме Чернышева, отсутствовали Умеров и Свириденко

Блогер Игорь Лаченков также прокомментировал ситуацию и отметил:

"Министр национального единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из официальной заграничной командировки, несмотря на вручение подозрений его бывшим подчиненным. Чернышев дистанционно принял участие в своем форуме. Если не вернется, то это полный провал кадровой политики".

На момент объявления подозрений Чернышев уже был заграницей

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram:

"Шмигаль только что заявил, что командировка в Чернышева подписана до конца недели. Посмотрим, что будет после".

В сети сомневаются, что Чернышев вернется к концу недели

Чего следует ждать дальше

Учитывая эти заявления, в политических кругах активизировались дискуссии о будущем Чернышева и возможных вариантах развития ситуации.

"Украинская правда" описывает три возможных сценария. Первый — кадровое переформатирование правительства, во время которого Чернышев "растворится" среди других изменений, а подозрение, если оно будет вручено, будет касаться уже не министра, а бывшего чиновника. При таком сценарии Банковая уменьшает политические риски, а следствие не создает медиаэффекта вокруг действующего правительства.

Второй сценарий, по мнению издания, предусматривает возвращение Чернышева в Украину после достижения внутренних договоренностей по поводу юридического "прикрытия". В этом случае может быть привлечен новоназначенный генпрокурор Руслан Кравченко.

Третий сценарий — длительное пребывание за границей в статусе командированного чиновника, без намерения возвращаться в ближайшее время. Такой ход позволяет выиграть время, а возможно — дождаться переформатирования правительства или изменения политического климата. По данным источников УП, команда Чернышева якобы активно ищет возможности для новых встреч и событий, которые легитимизировали бы его дальнейшее отсутствие в Украине.

