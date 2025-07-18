Снова изменил мнение? Фицо заявил, что разблокирует европейские санкции против России

Фицо заявил, что Словакия якобы имеет гарантии от Еврокомиссии, но все равно не откажется от газа из России

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 18 июля его страна прекратит блокировку 18-го пакета санкций против России. Но не собирается отказываться от борьбы с Европейской комиссией касательно отказа от российского газа.

Об этом сам Фицо сообщил в обращении, опубликованном в Facebook. Традиционно он попытался заявить, что Еврокомиссия якобы поддалась его угрозам и шантажу и пошла другу российского правителя Владимира Путина навстречу.

"Несмотря на огромное давление, угрозы и критику, мы заставили Еврокомиссию обратить внимание на то, как остановка российского газа повлияет на домохозяйства и экономику Словакии. Это нам определенно удалось. Напряжение на обеих сторонах борьбы было ощутимо. Я считаю правильным сообщить, что мы преодолели первый этап", – заявил он.

Также Фицо заявил, что Словакия якобы имеет гарантии от Еврокомиссии касательно "цен на газ, его наличия, транзитного сбора и возможности признать чрезвычайную ситуацию, если не будет российского газа". Братислава, заявил премьер, якобы уже тратит 100 миллионов евро на компенсацию российского газа, поэтому она никогда не поддержит отказ от "голубого топлива" из России. Однако правительство вынуждено разблокировать 18-й пакет санкций против России, поскольку дальнейшая блокировка "контрпродуктивна" и угрожает "интересам Словакии".

"Мы получили гарантии относительно возможных арбитражных споров из-за невыполнения обязательств по контракту с "Газпромом", действующим до 2034 года. Помимо официального письма, правительство Словакии и Еврокомиссия договорились и о неофициальных гарантиях… Я говорю об этом открыто и ответственно. Я говорю об этом открыто и ответственно. Мы должны сохранить свои позиции в ЕС и пережить этот "черный период" в международной организации, которую мы считаем нашим жизненным пространством. Поэтому я отдал указание нашим представителям в ЕС завтра снять блокировку 18-го пакета санкций. Но сразу после этого начинается второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией по российскому газу", – резюмировал он.

Отметим, что на саммите 26 июня Европейский Союз не смог принять новый, уже 18-й пакет санкций против России. Преградой стала позиция Словакии, заблокировавшая санкционный пакет, из-за чего было констатировано отсутствие консенсуса. Чуть позже стало известно, что сопротивление Словакии вроде бы удалось подавить, но очередная попытка принятия пакета снова провалилась — при этом стало известно, что Фицо приказал представителю страны блокировать пакет постоянно.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы заставить Словакию отказаться от блокирования уже согласованных жестких мер ЕС, нацеленных на энергетический и банковский секторы российской экономики. Больше об этом читайте в публикации: "Пока Европа идет на "каникулы", чего ждать Украине? Инсайды из Брюсселя, положительные и отрицательные".