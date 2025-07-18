Знову змінив думку? Фіцо заявив, що розблоковує європейські санкції проти Росії

Фіцо заявив, що Словаччина нібито має гарантії від Єврокомісії, але все одно не відмовиться від газу з Росії

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 18 липня його країна припинить блокування 18-го пакета санкцій проти Росії. Але не збирається відмовлятися від боротьби з Європейською комісією щодо відмови від російського газу.

Про це сам Фіцо повідомив у зверненні, яке опублікував у Facebook. Традиційно він спробував заявити, що Єврокомісія нібито піддалася на його погрози та шантаж та пішла другу російського правителя Володимира Путіна назустріч.

"Попри величезний тиск, погрози та критику, ми змусили Єврокомісію звернути увагу на те, як зупинка російського газу вплине на домогосподарства й економіку Словаччини.Це нам безперечно вдалося. Напруга на обох сторонах боротьби була відчутна. Я вважаю правильним повідомити, що ми подолали перший етап", – заявив він.

Також Фіцо заявив, що Словаччина нібито має гарантії від Єврокомісії щодо "цін на газ, його наявності, транзитних зборів і можливості визнати надзвичайну ситуацію, якщо не буде російського газу". Братислава, заявив прем'єр, нібито вже витрачає 100 мільйонів євро на компенсування російського газу, саме тому вона ніколи не підтримає відмову від "блакитного палива" з Росії. Проте уряд змушений розблокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки подальше блокування "контрпродуктивне" та загрожує "інтересам Словаччини".

"Ми отримали гарантії щодо можливих арбітражних суперечок через невиконання зобов’язань за контрактом з "Газпромом", чинним до 2034 року. Окрім офіційного листа, уряд Словаччини та Єврокомісія домовилися й про неофіційні гарантії… Я говорю про це відкрито й відповідально. Ми повинні зберегти свої позиції в ЄС і пережити цей "чорний період" в міжнародній організації, яку вважаємо нашим життєвим простором. Тому я віддав вказівку нашим представникам у ЄС — завтра зняти блокування 18-го пакета санкцій. Але одразу після цього починається другий етап нашої боротьби з Єврокомісією щодо російського газу", – резюмував він.

Зазначимо, що під час саміту 26 червня Європейський Союз не зміг ухвалити новий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Перепоною стала позиція Словаччини, яка заблокувала санкційний пакет, через що було констатовано відсутність консенсусу. Трохи пізніше стало відомо, що опір Словаччини начебто вдалося придушити, але чергова спроба ухвалення пакета знов провалилася — при цьому стало відомо, що Фіцо наказав представнику країни блокувати пакет постійно.

Зараз ведеться робота над тим, щоб змусити Словаччину відмовитися від блокування вже погоджених жорстких заходів ЄС, націлених на енергетичний і банківський сектори російської економіки. Більше про це читайте у публікації: "Поки Європа йде на "канікули", чого чекати Україні? Інсайди з Брюсселю, позитивні і негативні".