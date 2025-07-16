Не 17 батарей, но тоже много: в СМИ выяснили, от какой страны Киев может получить Patriot

Остается непонятным вопрос с финансированием приобретения батарей

Президент США Дональд Трамп в ходе анонса предоставления военной помощи Украине заявил, что Киев получит 17 Patriot. Но он не уточнил, будут ли это батареи или пусковые установки. Нет ни одной страны, которая имела бы на вооружении 17 батарей Patriot и могла бы их отдать (за исключением США, имеющих 60 батарей). Но есть одна, которая имеет восемь батарей Patriot больше в них не нуждается.

Об этом пишет издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на собственные источники. Израиль напомнил, что Израиль ведет модернизацию своей противовоздушной обороны и выводит из эксплуатации восемь батарей Patriot. Эти батареи могут оказаться в Украине, а часть боеприпаса к ним якобы уже передана Киеву.

Предполагается также, что Трамп либо ошибся в цифрах, либо подразумевал пусковые установки – по штатам США, в одной батарее Patriot от шести до восьми пусковых установок. Но в любом случае передача систем ПВО займет время – израильским установкам нужны ремонт и модернизация.

Также остается непонятным вопрос с финансированием приобретения батарей. Известно, что существует договоренность о приобретении трех батарей Patriot для Украины силами Германии и Норвегии – хотя в Берлине, безусловно, хотели бы большего участия европейских стран в этом проекте. Поэтому если Трамп имел в виду именно пусковые, цифры почти совпадают, три батареи – это 18-24 пусковых. Но если он говорил о батареях, то непонятно, откуда возьмутся еще 14 батарей, а главное – кто за них заплатит.

Напомним, что 14 июля Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия Украине за счет Европы. Известно, что США собираются через НАТО продать вооружения примерно на 10 млрд долларов, большая часть из этого объема уйдет Украине. Кроме того, Россию и страны, которые покупают российские энергоресурсы или оказывают России помощь, ждут огромные тарифы, если Кремль не пойдет на дипломатическое урегулирование в течение 50 дней.

Германия планирует усилить противовоздушную оборону Украины, приобретя два комплекса противовоздушной обороны Patriot в США за собственные средства, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Соглашение, которое Берлин планирует заключить с Соединенными Штатами, позволит передать их Вооруженным силам Украины.

Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.