"Это не уступка": Рубио попытался объяснить смысл встречи Трампа и Путина на Аляске

По словам Рубио, мир и общественность "неправильно" воспринимают предстоящую встречу.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа, — это не уступки Кремлю. Они запланированы как возможность уяснения позиций России Белым домом.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Sid and Friends in the Morning, резюме которого опубликовал сайт Госдепартамента. По словам Рубио, мир и общественность "неправильно" воспринимают предстоящую встречу — называют ее "победой Путина" и выходом главы Кремля из многолетней политической изоляции.

"Люди должны понять, для президента Трампа встреча — это не уступка. Встреча — это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты, я хочу посмотреть этому парню в глаза". И это то, что хочет сделать президент" Госсекретарь США Марко Рубио

Рубио еще раз повторил, что это "встреча для выяснения позиций" и призвал не делать преждевременных выводов. Он предположил, что рано или поздно "люди узнают", действительно ли такой подход имеет шанс на успех или придется возвращаться на предыдущие позиции.

Напомним, что встреча Трампа и Путина на Аляске запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны между РФ и Украиной. В Белом доме уверяют, что каких-либо соглашений на этой встрече не будет – глава Белого дома хочет посмотреть на позиции российского правителя.

Как сообщал "Телеграф", вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что от возможного соглашения будут недовольны все стороны. По его словам, на встрече с Путиным Трамп попытается убедить его сесть за стол переговоров.