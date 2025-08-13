"Це не поступка": Рубіо спробував пояснити сенс зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

За словами Рубіо, світ та громадськість "неправильно" сприймають майбутню зустріч

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та правителем Росії Володимиром Путіним, які відбудуться на Алясці 15 серпня — це не поступки Кремлю. Вони заплановані, як можливість з'ясування позицій Росії Білим домом.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю для Sid and Friends in the Morning, резюме якого опублікував сайт Держдепартаменту. За словами Рубіо, світ та громадськість "неправильно" сприймають майбутню зустріч — називають її "перемогою Путіна" та виходом очільника Кремля з багаторічної політичної ізоляції.

"Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч — це не поступка. Зустріч — це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. "Я хочу мати всі факти, я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі". І це те, що хоче зробити президент" Держсекретар США Марко Рубіо

Рубіо ще аз повторив, що це "зустріч для з'ясування позицій" та закликав не робити передчасних висновків. Він припустив, що рано чи пізно "люди дізнаються", чи дійсно такий підхід має шанс на успіх, або доведеться повертатися на попередні позиції.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною. У Білому домі запевняють, що будь-яких угод на цій зустрічі не буде — глава Білого дому хоче подивитися на позиції російського правителя.

Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що від можливої угоди будуть незадоволені усі сторони. За його словами, на зустрічі з Путіним Трамп спробує переконати його сісти за стіл переговорів.