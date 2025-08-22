Трамп придумал странную причину, почему не поедет на переговоры Путина и Зеленского

Также он прибег к своим миротворческим миссиям и вспомнил, что остановил 7 войн

Президент США Дональд Трамп не хочет участвовать во встрече президента Украины с президентом России. Он хочет увидеть, как они будут работать вместе.

Об этом сказал Трамп. Его слова приводит издание CNN.

Увидим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают растительное масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но увидим, сказал Трамп.

Президент США добавил, что потом станет ясно, придется ли ему быть на встрече. Он снова заговорил о потерях, но не указал о какой стране идет речь.

Я бы лучше не уезжал. Лучше чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но между тем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо, потому что они сейчас теряют 7 тысяч человек в неделю. подчеркнул Трамп

Американский лидер хочет посмотреть, "сможем ли мы (США — ред) это остановить". Также он прибег к своим миротворческим миссиям и вспомнил, что остановил 7 войн.

Я остановил семь войн. Я хотел бы это сделать. Я думал, что это будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной, сказал Трамп

Встреча Зеленского и Путина – что известно

Стоит отметить, что сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретились один на один.

Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом рассматривал вариант Будапешта, однако официального подтверждения этого пока нет.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе, например в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время, как сообщили в МИД России, Путин якобы готов ко встрече с украинским президентом "только если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на самом высоком уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Сам же Зеленский уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

К слову, ранее "Телеграф писал, удастся ли задержать Путина по ордеру МКС. Мы рассказывали, что это возможно при трех вариантах. А в Международном уголовном суде подчеркнули, что иммунитет Путина как президента не освобождает от ответственности за военные преступления.