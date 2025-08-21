Трамп решил подождать со встречей Путина и Зеленского: СМИ назвали причину

Президент США Дональд Трамп занимает осторожную позицию по урегулированию войны между Россией и Украиной. Он настаивает, что дальнейший прогресс переговоров будет зависеть, прежде всего, от готовности двух сторон сесть за стол переговоров.

Политик отказался от немедленной организации трехсторонних переговоров и настаивает, чтобы первым шагом стала встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет "The Guardian", ссылаясь на собственные источники.

Только после этого, подчеркивают в Белом доме, президент США готов рассмотреть свое личное участие в процессе. Сам Трамп в телефонном интервью ранее отмечал:

Я просто хочу увидеть, что произойдет на встрече. Так что они (Путин и Зеленский — ред.) сейчас ее организуют, и мы увидим, что произойдет. Дональд Трамп

Хотя во время избирательной кампании Трамп заявлял, что способен остановить войну через 24 часа, сейчас он признает сложность задачи.

Ключевым элементом переговоров остаются гарантии безопасности для Украины. Лидер Вашингтона предложил рассмотреть вариант американской поддержки посредством обмена разведданными и, возможно, ограниченной авиационной помощи, однако исключил участие войск США на территории Украины. В то же время, Киев ведет переговоры по масштабной закупке американского оружия на десятки миллиардов долларов, а также предлагает поставлять беспилотники в Соединенные Штаты.

Напомним: президент РФ выразил готовность к встрече с президентом Украины во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом 18 августа.

Окончательное место переговоров пока не определено, однако СМИ заявляли, что Зеленский и Трамп больше склоняются к варианту с Римом, вместо этого Путин предпочитает Швейцарию, в частности Женеву.