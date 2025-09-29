Вибори в Молдові: партія Санду впевнено лідирує, прокремлівські сили програли

Партія президента країни впевнено лідирує на виборах

В Молдові після підрахунку 96% бюлетенів на парламентських виборах, які пройшли 28 вересня, впевнено лідирує партія "Дія та солідарність" президента країни Майї Санду. Проросійський опозиційний "Патріотичний блок" значно відстав за кількістю голосів.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови. За даними ЦВК, після підрахунку 96% бюлетенів ситуація виглядає наступним чином:

"Дія і солідарність" (PAS) Санду — 48,49%;

"Патріотичний блок" Ігора Додона — 25,3%;

"Альтернатива" Іона Чебана — 8,29%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,29%;

PPDA Василє Костюка — 5,67%.

Інші партії — менше 1% голосів кожна.

Прохідний бар'єр для партій в Молдові згідно з новим електоральним кодексом складає 7%. Це означає, що станом на зараз тільки три політичні партії зможуть зайти в парламент, а партія Санду взагалі отримує монобільшість, оскільки навіть коаліції проросійських сил з "Альтернативою" буде недостатньо.

"Молдавани, ви написали історію! Ви перші, хто переміг росіян у війні нового типу", — написав з цього приводу прихильник Санду, колишній прем'єр-міністр Молдови Іон Стурза.

Нагадаємо, під час засідання спеціального комітету Європейського парламенту "European Democracy Shield" (EUDS) експерти та євродепутати порушили питання впливу російської церкви на перебіг виборів у Молдові.

Також ми писали, що парламентські вибори у Молдові, що відбулися 28 вересня, можуть стати вирішальними для її європейського майбутнього. Основна боротьба в них розгорнулася між правлячою проєвропейською партією "Дія і солідарність" (PAS) та проросійським "Патріотичним блоком" (BEP).