Tomahawk, наступление России и блекаут в Москве. Главные заявления Зеленского с брифинга

Предупредил о провокациях со стороны Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами сделал несколько громких заявлений. По его словам, Россия планировала захватить Покровск этой осенью, но ВСУ сорвали этот план. Также Киев обратился в США с просьбой предоставить дальнобойное оружие – отказа не было.

Что нужно знать:

"Телеграф" собрал главные заявления президента Украины. В них он затронул не только войну и помощь США, но и вступление в ЕС. В том числе и то, какие страны Европы не поддерживают это.

Главные заявления Зеленского:

За месяц Россия нанесла по Черниговщине, Сумщине и Полтавщине 1550 ударов, но поражений зафиксировано только 60.

Украина применяет планы А и Б по газу — собственная добыча плюс импорт, готовимся к зиме.

Россияне не захватят восток Украины. РФ планировала захватить Покровск, но контрнаступление ВСУ сорвало эти планы. Самые горячие направления — Покровск и Доброполье. Контрнаступление продолжается, оно сложное, но своевременное и успешное.

РФ планировала захватить Покровск, но контрнаступление ВСУ сорвало эти планы. Самые горячие направления — Покровск и Доброполье. Контрнаступление продолжается, оно сложное, но своевременное и успешное. За время Добропольской операции россияне лишились более 12 000 человек. Ежедневные потери – более 100, иногда до 200 человек. Следующий серьезный вызов – Новопавловка, там работает 4 российские армии; 4 села уже зачищены.

Снабжение в войско ВСУ нормальное. На следующей неделе в США отправится делегация, которую возглавит премьер Юлия Свириденко. Темы ПВО, энергетика, санкции, переговоры и замороженные активы РФ.

Поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут вынудить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров. Трамп не ответил о дальнобойном оружии, когда Зеленский просил о нем.

Если помощь США приведет к прекращению огня, Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира.

Украинская "Паляниця" уничтожила склады россиян, ракета-дрон "Рута" — морскую вышку 250+ км, применяются другие образцы оружия. Наибольший успех — "Лютий", Fire Point — массовое применение до 300 штук. Достижимые цели — Усть-Луга и Приморск.

Дефицит бензина в РФ оценивается ориентировочно в 13–20% потребности — это влияние украинских ударов.

26 стран ЕС поддерживают вступление Украины. Против только Венгрия.

Попытка РФ устроить в Украине блекаут обернется ответным ударом. Киев имеет возможность бить по Белгородской и Курской областях.

РФ бьет по энергетике и железной дороге на севере и Полтавской области, чтобы создать хаос и давление на население.

Путин может начать великую войну, масштабная мобилизация в РФ станет вызовом для Европы. Россия готовит провокации с пленными в Беларуси, заставляя их записывать фейковые обращения

