А вот и пусковые: в США на выставке представили машины для запусков Tomahawk

Украина может заинтересоваться решениями от Oshkosh Defense

В Соединенных Штатах на ежегодной выставке Ассоциации армии США (AUSA) представили новую линейку боевых машин, предназначенных среди прочего для запуска с земли крылатых ракет Tomahawk. Презентовала новые пусковые машины американская компания Oshkosh Defense, известный разработчик автомобильной военной техники.

Что нужно знать:

Новая машина от Oshkosh Defense может запускать ракеты Tomahawk, снаряды GMLRS, PrSM и дроны

Уже есть готовые к массовому производству варианты, это не просто концепт

Решение от Oshkosh Defense может пригодиться Украине, которая отправила США запрос на ракеты Tomahawk

Согласно сообщению пресс-службы Oshkosh Defense, новая линейка автономных многоцелевых боевых машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles) способна запускать крылатые ракеты Tomahawk, ракетные снаряды GMLRS, PrSM и ударные дроны Switchblade 600. уже готово решение.

Что именно показала Oshkosh Defense на выставке:

Экстремальное многоцелевое автономное транспортное средство (X-MAV): было продемонстрировано в версии носителя сразу четырех ракет Tomahawk. По огневой силе новая машина равна пусковой установке Typhon, которую сейчас ставят на вооружение, но значительно превосходит ее по мобильности, что позволяет действовать в сложных условиях.

Среднее многоцелевое автономное транспортное средство (M-MAV): универсальная пусковая установка MLRS, которая может запускать весь спектр снарядов, доступных для использования в M142 HIMARS и M270: GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS и MFOM.

Легкое многоцелевое автономное транспортное средство (L-MAV): предназначено для запуска Switchblade 600. Но и дополнительно имеет систему разведки, поражения и противодействия вражеским дронам.

При этом даже в случае если решения от Oshkosh Defense не найдут покупателя в США, ими может заинтересоваться Украина. Все перечисленные боеприпасы используются украинской армией, а на крылатые ракеты Tomahawk Киев отправил запрос Вашингтону, поэтому наземные пусковые вооружения для этого типа сейчас очень нужны.

Поставка Украине американских крылатых ракет: что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 9 октября сделал несколько громких заявлений. По его словам, Россия планировала захватить Покровск этой осенью, но ВСУ сорвали этот план. Также Киев обратился в США с просьбой предоставить дальнобойное оружие – отказа не было. В частности, президент имел в виду дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Тем временем Путин еще в начале октября впервые прокомментировал возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он в традиционной манере заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя", хотя вынужден был публично признать, что это мощное и серьезное вооружение.

При этом уже известно, что Украина может получить от США еще новую крылатую ракету Barracuda и важные разведывательные данные. Последствия такой передачи могут изменить подход к поражению энергетических и промышленных целей в глубине России. Кстати, в СМИ пишут, что поставки Tomahawk якобы "маловероятны": в США, мол, "не видят целесообразности" в передаче этих ракет.