"Новый шаг эскалации": Трамп назвал главное условие получения ракет Tomahawk по Украине

Трамп заявил, что Путину следовало бы прекратить войну, или Украина все же получит Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял решение предоставить Украине ракеты Tomahawk. Он назвал главное условие, которое позволит Украине получить это вооружение.

Что нужно знать:

Трамп высоко оценил украинских военных, сдерживающих агрессию России

Трамп не исключил, что поговорит с российским правителем Владимиром Путиным, чтобы вынудить его пойти на мир в Украине

Ракеты Tomahawk Украина начнет получать, если Россия откажется от мирного урегулирования

Как сообщает канал Clash Report, Трамп сделал соответствующее заявление на брифинге 12 октября. Он отметил, что Украина хочет получить не только ракеты Tomahawk, но и боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot.

"Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk. Посмотрим", — сказал он.

Трамп также высоко оценил украинскую армию, сдерживающую российского агрессора. По словам президента США, Путину лучше было бы поскорее пойти на мир в Украине. Трамп не исключил, что ему придется говорить об этом с российским диктатором.

"Я отдаю должное Украине за то, что они хорошо справляются. Они очень хорошие бойцы. Я думаю, что Путин выглядел бы замечательно, если бы он решил этот вопрос, и я думаю, что он это сделает. Если он этого не сделает, то для него это будет плохо… Может, мне придется об этом поговорить с Россией. "Томагавки" — это новый шаг эскалации. Я могу поговорить с ним. Я могу сказать: "Слушайте, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им Tomahawk", — резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 9 октября сделал несколько громких заявлений. По его словам, Россия планировала захватить Покровск этой осенью, но ВСУ сорвали этот план. Также Киев обратился в США с просьбой предоставить дальнобойное оружие – отказа не было. В частности, президент имел в виду дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Тем временем Путин еще в начале октября впервые прокомментировал возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он в традиционной манере заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя", хотя вынужден был публично признать, что это мощное и серьезное вооружение.

При этом уже известно, что Украина может получить от США еще новую крылатую ракету Barracuda и важные разведывательные данные. Последствия такой передачи могут изменить подход к поражению энергетических и промышленных целей в глубине России. Кстати, в СМИ пишут, что поставки Tomahawk якобы "маловероятны": в США, мол, "не видят целесообразности" в передаче этих ракет.