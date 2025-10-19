Путин хочет обменять две области Украины на весь Донбасс Трампу это не понравилось, – The Washington Post

Путин уже 11 лет пытается захватить Донецкую область, но силой оружия он этого до сих пор сделать не смог

Российский правитель Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выдвинул условие прекращения войны в Украине передачу ему контроля над Донецкой областью — в обмен на часть временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Однако Трамп это требование не поддержал, хотя в Белом доме считают, что требование Путина может свидетельствовать о прогрессе.

Что нужно знать:

Путин требует контроля над Донецкой областью, но уже готов обменять ее на другие оккупированные территории

Требование Путина свидетельствует, что он не отступает от намерения оккупировать как минимум два региона Украины — Донецкую и Луганскую области

Трампу не понравилось требование российского правителя, однако в Белом доме считают, что это признак прогресса

По данным издания Washington Post, ссылающегося на собственные источники в администрации Трампа, Путин во время разговора с Трампом сказал, что условие прекращения войны – передача под контроль России Донецкой области. Но на этот раз Путин, по данным источников, готов отказаться от контроля части Херсонской и Запорожской областей, которые россияне частично оккупировали — если ему отдадут Донбасс.

Почему Путин хочет Донбасс

Путин очень сильно хочет взять под контроль всю Донецкую область. Дело в том, что одиннадцать лет Россия пытается захватить эту территорию, но каждый раз терпит поражение от украинских военных. Вооруженные силы Украины удерживают позиции в регионе, ставшем главным щитом от возможного наступления россиян на запад в направлении Киева.

В то же время, Путин, похоже, не отказывается от предыдущих требований, которые стали причиной войны. Россия и контролируемые ею террористы на Донбассе с 2014 года заявляют, что этот регион якобы "принадлежит РФ" — однако так и не смогли взять его под контроль, хотя понесли бешеные потери. На фоне требований Путина оптимизм Трампа по поводу возможного заключения мирного соглашения выглядит по меньшей мере странным.

Линия фронта

Президент Трамп публично не комментировал это требование Путина. А во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп сказал, что не поддерживает такой вариант. В ходе переговоров в Будапеште Трамп будет говорить с Путиным о прекращении войны.

Издание отмечает, что это гораздо меньшее территориальное требование, чем то, что заявлял Путин во время саммита в Анкоридже. В Белом доме считают, что это можно расценивать как признак прогресса. Но есть нюанс: высокопоставленный источник европейской дипломатии сказал, что украинцы не разделяют такую оценку и вряд ли будут настроены ее обсуждать.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне прошла встреча украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На ней поднимался вопрос завершения войны в Украине и не только. Примечательно, что разговор президентов продолжался больше, чем было запланировано сначала. Президенты разговаривали между собой более двух часов. "Телеграф" собрал все о том, чем именно завершилась встреча.