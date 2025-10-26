18 лет в браке и роман с известной певицей: что известно о личной жизни экс-премьера Канады Трюдо
Трюдо позиционировал себя верным семьянином
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушел в отставку в марте, был женат 18 лет. Однако в 2023 году он официально развелся.
Что нужно знать:
- Джастин Трюдо был женат на журналистке Софи Грегуар
- У них появилось трое детей
- Супруги развелись после 18 лет брака
"Телеграф" решил выяснить, с кем состоял в браке канадский политик, а также что происходит в его личной жизни сейчас.
Что известно о личной жизни Джастина Трюдо
Женой Трюдо была канадская журналистка и телеведущая Софи Грегуар. Она изучала публичные связи в Монреальском институте. Софи работала на телестанции LCN в Квебеке. Также Грегуар в течение 5 лет освещала события культуры и шоу-бизнеса на CTV Television Network.
Трюдо и Грегуар были знакомы с детства. Дело в том, что Софи ходила в один класс с братом Джастина — Мишелем. Она периодически посещала дом Трюдо. В 2003 году Джастину и Софи представился случай вместе провести благотворительный бал. Впоследствии они начали романтические отношения.
В 2004 году Трюдо и Грегуар обручились, а через год сыграли свадьбу в Монреале. У них родилось трое детей: Ксавьер Джеймс (2007), Элла-Грейс Маргарет (2009) и Адриан (2014). В 2013 году супруги продали дом в Монреале и переехали в Оттаву.
В 2015 году Трюдо стал премьером Канады, а Софи начала заниматься вопросами психического здоровья и гендерного равенства. Политик рассказывал в своей автобиографии, что их союз с Грегуар не идеален. Джастин отметил, что они имели кризисы.
Наш брак неидеален, и у нас были тяжелые взлеты и падения, но Софи остается моим лучшим другом, моей партнершей, моей любовью.
Софи также рассказывала о трудностях в браке. Однако она отмечала, что будет работать с мужем над их браком: "Я почти горжусь тем фактом, что у нас были трудности, потому что мы хотим честности. Мы хотим становиться ближе как личности на протяжении всей нашей жизни, мы оба мечтатели, и мы хотим быть вместе так долго, как только сможем".
В 2023 году супруги сообщили, что разводятся. Трюдо отметил, что останется вместе с Софи друзьями и родителями троих детей. Он добавил, что разрыву предшествовали сложные разговоры.
Мы с Софи хотим сообщить, что после многих важных и сложных разговоров решили разойтись. Мы остаемся близкими людьми, глубоко любящими и уважающими друг друга и все, что уже построили, продолжим строить.
Впоследствии в сети начали распространяться слухи о романе Трюдо с певицей Кэти Перри. В октябре 2025 года пара официально появилась на публике вместе. Они праздновали день рождения Кэти в Париже. Трюдо и Перри шли вместе за руки и выглядели счастливо.
