Всю жизнь была в тени мужа-политика: что известно о жене Геннадия Москаля
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Политик женился в 1977 году
Бывший глава Луганской облгосадминистрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который умер в 72 года, не раскрывал свою личную жизнь.
Что нужно знать:
- Жена политика родилась в Черновицкой области
- Она училась в кооперативном техникуме
- Избранница Москаля никогда не появлялась на публике
Что известно о личной жизни Геннадия Москаля
В сети практически нет информации о жене известного политика. Он не рассказывал о своей личной жизни в интервью. Также на его личном сайте и в социальных сетях нет фото родных. В своих официальных декларациях политик не указывал членов семьи.
Некоторые СМИ пишут, что женой Москаля является Орыся Теофиловна Линская 1957 года рождения. Она родилась в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области. Орыся училась в кооперативном техникуме.
Москаль женился на Линской в 1977 году. Они зарегистрировали брак в Черновцах. Интересно, что тогда Москаль взял фамилию жены, став Линским.
В 1978 году у супругов родилась дочь, которую назвали Ириной. Она получила фамилию Линская по матери. Поговаривали, что Ирина работала в полиции и родила двоих детей.
В сети нет ни одной фотографии жены или дочери Москаля. Вероятно, он хотел оставить свою личную жизнь частным делом. Также неизвестно, живет ли еще жена политика.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене фигуранта коррупционного скандала Чернышева. Она также причастна к этому делу.