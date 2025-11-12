Всю жизнь была в тени мужа-политика: что известно о жене Геннадия Москаля

Политик женился в 1977 году

Бывший глава Луганской облгосадминистрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который умер в 72 года, не раскрывал свою личную жизнь.

Что нужно знать:

Жена политика родилась в Черновицкой области

Она училась в кооперативном техникуме

Избранница Москаля никогда не появлялась на публике

Что известно о личной жизни Геннадия Москаля

В сети практически нет информации о жене известного политика. Он не рассказывал о своей личной жизни в интервью. Также на его личном сайте и в социальных сетях нет фото родных. В своих официальных декларациях политик не указывал членов семьи.

Некоторые СМИ пишут, что женой Москаля является Орыся Теофиловна Линская 1957 года рождения. Она родилась в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области. Орыся училась в кооперативном техникуме.

Москаль женился на Линской в 1977 году. Они зарегистрировали брак в Черновцах. Интересно, что тогда Москаль взял фамилию жены, став Линским.

Свидетельство о браке Москаля и Линской, фото из сети

В 1978 году у супругов родилась дочь, которую назвали Ириной. Она получила фамилию Линская по матери. Поговаривали, что Ирина работала в полиции и родила двоих детей.

Свидетельство о рождении дочери Москаля, фото из сети

В сети нет ни одной фотографии жены или дочери Москаля. Вероятно, он хотел оставить свою личную жизнь частным делом. Также неизвестно, живет ли еще жена политика.

