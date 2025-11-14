От губернатора к советнику президента: как менялся Саакашвили в украинской политике (фото)

Политик должен провести за решеткой 12,5 лет

Михеил Саакашвили — известный грузинский политик, который некоторое время занимал высокие должности в Украине. В частности, он был главой Одесской ОГА и советником президента Украины Петра Порошенко. Сейчас политик отбывает срок в грузинской тюрьме, поскольку он был признан виновным в растрате государственных средств и не только.

Что нужно знать:

Михеил Саакашвили выступал на Майдане

У него был конфликт с Петром Порошенко

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Михеил Саакашвили в украинской политике

Участие Саакашвили в украинской политике началось с его выступлений на Евромайдане в 2013-2014 годах. Тогда он призвал к свержению режима Януковича. Сначала политик утверждал, что ему предлагали высокие должности в Украине, но отказался.

Саакашвили поддерживал Евромайдан, фото Getty Images

Однако уже в 2015 году Саакашвили стал председателем Совещательного международного совета реформ, созданного Порошенко. А вскоре он стал главой Одесской ОГА. В этой должности он сократил аппарат администрации и уволил всех председателей районных администраций. Также он ликвидировал антикоррупционный комитет Одессы.

В 2016 году у Саакашвили был конфликт с Порошенко, поэтому тогдашний глава государства уволил его с должности главы Одесской ОГА. Порошенко обвинял грузинского политика в провале реформ, а Саакашвили назвал его "барыгой" и сказал, что тот лжет.

Саакашвили и Порошенко, фото УНИАН

В 2017 году Минюст зарегистрировал партию Саакашвили "Движение новых сил", которую, по его словам, финансировали местные бизнесмены. Впоследствии он начал организовывать акции с целью отставки правительства и импичмента президента. Политика лишили украинского гражданства. Вскоре экс-чиновника пытались задержать во время незаконного пересечения границы Украины.

В 2019 году президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины. Глава государства назначил грузинского политика главой исполнительного комитета реформ Украины. Саакашвили учредил общественную организацию "Офис простых решений и результатов". В 2021 году Зеленский уволил Саакашвили с должности.

Михеил Саакашвили сейчас

В 2021 году политика задержали из-за незаконного пересечения границы Грузии. В знак протеста Саакашвили голодал 50 дней. В 2022 году экс-чиновник был переведен в больницу Vivamedi Clinic в Тбилиси для стационарного лечения. Вскоре его перевели в реанимацию.

Саакашвили оказался на скамье подсудимых, фото Getty Images

В 2023 году политик заявил, что может получить полиорганную недостаточность. Он выглядел истощенным и больным. Сообщалось, что Саакашвили подвергается физическим и психологическим пыткам. В 2025 году суд вынес приговор политику — 4,5 года заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.

Саакашвили в истощенном состоянии, фото из сети

Также политика осудили за растрату государственных средств (9 млн лари) на личные расходы. Кроме того, его обвинили в избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. За это ему назначили приговор — до шести лет лишения свободы.

Саакашвили в 2023 году, фото Getty Images

Саакашвили вернули в тюрьму после пребывания в больнице в течение 3 лет. Он обратился к президенту Зеленскому, чтобы тот включил его в список гражданских пленных. Саакашвили считает, что его преследование связано с войной России против Украины.

