Від губернатора до радника президента: як змінювався Саакашвілі в українській політиці (фото)

Політик має провести за ґратами 12,5 років

Міхеіл Саакашвілі — відомий грузинський політик, який певний час обіймав високі посади в Україні. Зокрема, він був головою Одеської ОДА та радником президента України Петра Порошенка. Зараз політик відбуває термін у грузинській в'язниці, оскільки його визнали винним у розтраті державних коштів і не лише.

Що треба знати:

Міхеіл Саакашвілі виступав на Майдані

Він мав конфлікт з Петром Порошенком

Зеленський відновив Саакашвілі українське громадянство

Міхеіл Саакашвілі в українській політиці

Участь Саакашвілі в українській політиці почалась з його виступів на Євромайдані у 2013-2014 роках. Тоді він закликав до повалення режиму Януковича. Спершу політик стверджував, що йому пропонували високі посади в Україні, але він відмовився.

Саакашвілі підтримував Євромайдан, фото Getty Images

Однак вже у 2015 році Саакашвілі став головою Дорадчої міжнародної ради реформ, яку створив Порошенко. А невдовзі він став очільником Одеської ОДА. На цій посаді він скоротив апарат адміністрації та звільнив усіх голів районних адміністрацій. Також він ліквідував антикорупційний комітет Одеси.

У 2016 році у Саакашвілі був конфлікт з Порошенком, відтак тодішній глава держави звільнив його з посади голови Одеської ОДА. Порошенко звинувачував грузинського політика у провалі реформ, а Саакашвілі назвав його "баригою" і сказав, що той говорить неправду.

Саакашвілі і Порошенко, фото УНІАН

У 2017 році Мін'юст зареєстрував партію Саакашвілі "Рух нових сил", яку за його словами, фінансували місцеві бізнесмени. Згодом він почав організовувати акції щодо відставки уряду та імпічменту президента. Політика позбавили українського громадянства. Невдовзі ексчиновника намагалися затримати під час незаконного перетину кордону України.

У 2019 році президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України. Глава держави призначив грузинського політика головою виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі заснував громадську організацію "Офіс простих рішень та результатів". У 2021 році Зеленський звільнив Саакашвілі з посади.

Міхеіл Саакашвілі

У 2021 році політика затримали через незаконний перетин кордону Грузії. Як знак протесту Саакашвілі голодував 50 днів. У 2022 році ексчиновника перевели до лікарні Vivamedi Clinic у Тбілісі для стаціонарного лікування. Невдовзі він опинився у реанімації.

Саакашвілі опинився на лаві підсудних, фото Getty Images

У 2023 році політик заявив, що може отримати поліорганну недостатність. Він мав виснажений і хворий вигляд. Повідомлялось, що Саакашвілі зазнає фізичного та психологічного катування. У 2025 році суд виніс вирок політику — 4,5 року ув'язнення за незаконний перетин кордону у 2021 році.

Саакашвілі у виснаженому стані, фото з мережі

Також політика засудили за розтрату державних коштів (9 млн ларі) на особисті витрати. Окрім цього, його звинуватили у побитті ексдепутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це йому призначили вирок — до шести років позбавлення волі.

Саакашвілі у 2023 році, фото Getty Images

Саакашвілі повернули до в'язниці після перебування у лікарні протягом 3 років. Він звернувся до президента Зеленського, щоб той включив його до списку цивільних полонених. Саакашвілі вважає, що його переслідування пов'язане з війною Росії проти України.

