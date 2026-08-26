Чому шеф ЦРУ літав до Москви та чи бачать у Брюсселі шанс на мир: за лаштунками дипломатії

В ЄС вирішили зосередитися на іншій важливій для України справі.

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У вівторок, 25 серпня, сталася вкрай непересічна подія — директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф відвідав із коротким візитом Москву. Як повідомила газета The Wall Street Journal, напередодні Сполучені Штати отримали розвіддані, які свідчать про початкові приготування Росії до можливої мобілізації, а також про плани перевірити рішучість НАТО.

Аналітики припустили, що Реткліфф міг зустрітися з російським диктатором, щоб передати йому попередження: Вашингтон знає про всі ці плани.

"Візит Раткліффа до Москви збігся з напруженим періодом у відносинах між США та Росією. Росія та Україна посилили далекобійні удари по території один одного, і кінця війні поки що не видно. Деякі аналітики попереджають, що президент Росії Володимир Путін може піти на ескалацію конфлікту, проводячи військові провокації проти країн Балтії або інших членів НАТО, що може спровокувати нову кризу", — йдеться у матеріалі.

Cвоєю чергою телеканал CBS News звертає увагу: наразі мирні переговори з Україною за посередництва США залишаються переважно заблокованими: сторони все ще суттєво розходяться у своїх позиціях щодо ключових питань.

При цьому Київ, за даними джерел "Телеграфу", знав про візит очільника ЦРУ до РФ. Ба більше: Вашингтон, анонсуючи поїздку делегації високого рівня, попросив українську сторону утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії — себто локаціях, через які пролягав маршрут військового літака C-17A Globemaster III, на борту якого перебував Джон Реткліфф.

Співрозмовник нашого видання у Вашингтоні стверджує, що директор ЦРУ — "найвагоміша фігура", коли справа стосується політики США щодо України у сфері безпеки. Після того як у березні 2025 року Дональд Трамп розпорядився призупинити військову допомогу Штатів Україні, саме Реткліфф, ймовірно, переконав Білий дім дозволити ЦРУ продовжувати обмін розвідувальними даними з Україною.

За даними ЗМІ, під час періодичних ігор у гольф Реткліфф розповідає Трампу про дані російських втрат, що перевищують 40 тисяч на місяць.

Інформація, яку надають американці, грає важливу роль у підвищенням ефективності українських ударів по території Росії.

Хоча таємна поїздка головного американського розвідника викликала хвилю спекуляцій щодо спроб США поновити переговорний процес з метою закінчення війни в Україні, у Брюсселі налаштовані скептично щодо перспектив миру.

При цьому розмови про потенційну роль Європи у переговорах "затихли", стверджує нашому виданню високопосадовець ЄС.

"Мне бачимо, щоб Росія рухалася в бік готовності до переговорів — радше навпаки. Тож наразі, схоже, немає простору для переговорів. Водночас це також пріоритетне питання для ЄС, безумовно", — сказав співрозмовник.

Як розповідав раніше "Телеграф", у червні Брюссель та Москва перервали багаторічне дипломатичне мовчання. Педро Лурті, один із ключових посадовців у команді президента Європейської Ради Антоніу Кошти, провів щонайменше дві телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.

Один з обізнаних європейських дипломатів в розмові з нашим виданням називав контакти, які кабінет Кошти встановив з росіянами, "захистом європейських інтересів", що особливо актуально в разі нового раунду мирних переговорів.

25 серпня Кошта вирушив у вже традиційний "Тур столицями", у рамках якого він відвідає всіх лідерів Європейського Союзу. Україна — один із пріоритетів туру, однак здебільшого у контексті переговорів про вступ нашої держави до ЄС. Позиція Кошти — до кінця року для Києва мають бути відкрити всі переговорні кластери.

"Я обговорюватиму з європейськими лідерами оборону, конкурентоспроможність, розширення ЄС та підтримку України. Але особливе місце, безумовно, посідатиме наступний довгостроковий бюджет ЄС. Ці зустрічі дають надзвичайно важливе 360-градусне бачення пріоритетів та очікувань держав-членів, забезпечуючи, щоб робота Європейської ради й надалі відображала реалії Європи", — заявив сам президент Євроради.

Тож, у той час як Вашингтон намагається діяти через прямі контакти з Москвою, Брюссель переміщує фокус на довгострокову стратегію: розбудову власної оборони, підтримку євроінтеграції України та зміцнення тривалої стійкості Європи.