"Бійтеся трампізму". Як Зеленському варто реагувати на "наїзди" Трампа

Дипломат закликає президента до коротких і стриманих відповідей

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Президенту України Володимиру Зеленському варто відповідати на критику Дональда Трампа коротко, без емоцій і переходів на особистості. Розгорнуто на заяви американського президента мають реагувати українські політики, журналісти й аналітики. Главі держави натомість потрібні витримка та чітка позиція.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив політик і дипломат Роман Безсмертний: Негатив у бік України буде тільки добивати Трампа, – Безсмертний про тиск США, реакцію Зеленського і мобілізацію

Коротко й без переходів на особистості

Безсмертний радить Зеленському брати приклад із європейських лідерів і обмежуватися буквально однією фразою. Публічну дискусію, на його думку, можна залишити, зокрема, голові парламентського комітету закордонних справ і лідерам політичних партій.

"Не треба вдаватися до емоційних оцінок, переходити на особистості, бо це ж стиль Трампа. Треба боятися бути інфікованим "трампізмом". У цій ситуації не треба зайвий раз розкидатися словами, а треба мати витримку, чіткість, викристалізованість позиції, бо ситуація все одно розвивається на користь України. І найгірше тут для Трампа, що кожне негативне слово про Україну, про Зеленського буде добивати Трампа", – наголосив дипломат.

Роман Безсмертний. Фото: facebook.com/bezsmertnyi

Зберігати робочі зв’язки й змінити рівень діалогу

У відносинах зі США Безсмертний радить підтримувати системні контакти між установами, зокрема між МЗС і Держдепартаментом. Водночас він виступає проти призначення надзвичайного і повноважного посла в США та пропонує зберегти нинішню дзеркальну ситуацію в дипломатичному представництві.

"Перейти на міжвідомчі відносини, опуститися на технологічний рівень – керівників департаментів, відділів, – щоб зберігати постійний технічний контакт. Тобто треба змінити рівень діалогу", – пояснив дипломат.

Безсмертний радить уникати політичних контактів, за винятком взаємодії українського парламенту з Конгресом і Сенатом США. Такий підхід він пов’язує з потребою бути готовими до виключення Америки з процесу.

"Наїзди" на Зеленського лише шкодять Трампу

За оцінкою дипломата, негативні висловлювання про Україну та Зеленського шкодитимуть самому Трампу. Безсмертний прогнозує поразку Республіканської партії та перемогу демократів у Палаті представників і Сенаті, а також на губернаторських виборах у частині штатів.

"Це означає, що США, як мінімум, матимуть внутрішній конфлікт. І конфлікт дуже серйозний, тому що Трамп – не законослухняний президент, він намагатиметься вискочити з-під контролю демократів, а демократи тиснутимуть на нього", – заявив Безсмертний.

Водночас дипломат переконаний, що оточення американського президента навмисно налаштовує його проти України. Він послався на власний досвід роботи з президентами й пояснив: главі держави можуть показувати лише окремі виділені слова чи фрагменти, бо часу переглядати весь матеріал у нього немає.

"Біля Трампа є група людей, які налаштовують його проти України", – сказав Роман Безсмертний.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Трамп змінював своє ставлення до Зеленського. Його висловлювання на адресу українського лідера нагадують гойдалки.