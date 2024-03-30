Что будет с тарифами на газ с 1 апреля: чего ждать украинцам

Поднимется ли стоимость газа в Украине в апреле

Уже с 1 апреля в жизни украинцев произойдет ряд перемен, среди которых рост зарплат и некоторых категорий пенсий. Также рассматривается возможность изменения ряда тарифов на коммунальные услуги, однако стоимость газа это не затронет.

Как пишет PMG, "Нафтогаз", услугами которого пользуется 98% украинцев, имеющих газоснабжение, о пересмотре тарифов в апреле не объявлял, а потому стоимость кубометра для его клиентов останется прежней.

То есть по меньшей мере до 30 апреля стоимость кубометра газа для бытовых потребителей будет составлять 7,96 гривны.

Стоит отметить, что тарифы для клиентов других поставщиков газа тоже не изменяться в апреле, но стоимость кубометра там может заметно отличаться от расценок "Нафтогаза".

Важно также понимать, что в последнюю неделю рыночная цена на природный газ упала где-то на 3000 гривен за тысячу кубометров, а потому поднимать его стоимость для населения попросту нет смысла. Тем более, что из-за сокращения количества потребителей из-за боевых действий Украина может обеспечить потребности внутреннего рынка в газе собственными силами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими будут тарифы на воду в Украине в апреле 2024. Известно, что цены в этот раз изменятся.