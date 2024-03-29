Подорожание не за горами? Сколько украинцы будут платить за коммуналку уже с 1 апреля

Повышение стоимости света пока не обсуждается, но этот вариант не исключается

С конца отопительного сезона прогнозировалось подорожание тарифов на коммунальные услуги. В большинстве городов Украины цена на коммуналку, а именно воду может измениться.

"Телеграф" расскажет вам, сколько будут составлять коммунальные тарифы уже с 1 апреля. Подорожание электроэнергии пока Минэнерго не рассматривает, но после суммирования ущерба вражеских атак оно возможно.

Тарифы на электроэнергию

За свет со следующего месяца потребители и дальше будут платить 2,64 грн за кВт/ч. Такая сумма установлена с 1 июня 2023 года и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Министр энергетики Герман Галущенко 28 марта заверил, что в настоящее время не рассматривается вопрос об изменении тарифов на электроэнергию для населения. Тем не менее он добавил, что прошлогоднее повышение положительно повлияло на энергосистему и помогло быстрее восстановить ее.

Тарифы на воду

О повышении стоимости водоснабжения сообщали уже с февраля, и согласно новому проекту НКРЭКУ оно будет происходить в два этапа. То есть, первые подорожания должны начаться с 1 апреля, а вторые — с 1 июля.

Однако соответствующее постановление на сайте НКРЭКУ отсутствует. На последнем заседании увеличения стоимости воды не принималось.

Тарифы на газ

Стоимость голубого топлива с апреля не должна вырасти, поэтому тариф, для пользователей Нафтогаза, составляет 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков кубометр топлива стоит от 7,70 до 9,99 грн.

Согласно опубликованной схеме предложений ГазПравды на апрель 2024 года от 12 поставщиков видно, что у семи компаний цена кубометра ниже 8 грн, а у 5 – выше.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать, чтобы платить меньше по новым тарифам на свет.