Дороже, чем в прошлом году: как изменилась цена пасхальной корзины

Пасха — один из самых любимых праздников в Украине

В воскресенье, 31 марта католики и ряд протестантских церквей Украины будут праздновать Пасху, а христиане восточного обряда отметят этот праздник 5 мая. В этот день украинцы освящают в церквях так называемую пасхальную корзину, куда кладут ряд традиционных продуктов.

Аналитик УКАБ Максим Гопка проанализировал, на сколько изменились цены на пасхальную корзину в этом году, пишет "24 канал". Например, на продукты для выпечки 3-4 пасок, уйдет около 240 гривен. Для сравнения, это всего на 1,4% больше, чем в прошлом году, но на 28% больше, чем в 2022 году.

Стоимость паски не сильно отличается от прошлогодней, хотя цена одних ингредиентов (например, сливочного масла), выросла, а других, наоборот, упала. Больше всего, по сравнению с 2023 годом подешевели яйца (на 18%) с 70,51 до 57,50 гривен за десяток. Также ощутимо снизилась стоимость сахара (на 16%) за килограмм.

Цены на продукты для выпечки паски в 2024 году:

мука – 23,23 гривны за килограмм

молоко – 39 гривен за пол литра,

сахар – 8,6 гривны за 300 граммов,

сливочное масло – 72 гривны за 200 граммов,

яйца – 46 гривен за 8 штук,

дрожжи сухие – 13 гривен за 12 граммов,

изюм – 39 гривен за 200 граммов,

сахарная пудра – 6,5 гривны за 100 граммов,

ванилин – 7,1 гривны упаковка.

Остальные традиционные пасхальные продукты за год тоже не продемонстрировали существенного роста цен. Например, свинина, которую активно покупают к празднику, за год подорожала в среднем на 4%. Некоторые позиции показали более высокую динамику роста цен.

ошеек подорожал больше всего (13%) — 236 гривен за кг

лопатка (5%) — 162 гривен за кг

грудинка (6%), стоит 160 гривен за кило

Яйца, которые на Пасху принято красить в больших количествах, а также использовать в различных блюдах, не дорожают к Пасхе, как это бывает обычно. В среднем десяток яиц в супермаркетах сейчас стоит 56 – 59 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом.

Детальнее о ценах на яйца перед пасхальными праздниками читайте в статье "Телеграфа": Рынок яиц "сломался": что происходит с ценами накануне католической Пасхи

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с ценами на тепличные овощи перед Пасхой 5 мая. Прогнозы оптимистичные.