Дороже, чем в прошлом году: как изменилась цена пасхальной корзины
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Пасха — один из самых любимых праздников в Украине
В воскресенье, 31 марта католики и ряд протестантских церквей Украины будут праздновать Пасху, а христиане восточного обряда отметят этот праздник 5 мая. В этот день украинцы освящают в церквях так называемую пасхальную корзину, куда кладут ряд традиционных продуктов.
Аналитик УКАБ Максим Гопка проанализировал, на сколько изменились цены на пасхальную корзину в этом году, пишет "24 канал". Например, на продукты для выпечки 3-4 пасок, уйдет около 240 гривен. Для сравнения, это всего на 1,4% больше, чем в прошлом году, но на 28% больше, чем в 2022 году.
Стоимость паски не сильно отличается от прошлогодней, хотя цена одних ингредиентов (например, сливочного масла), выросла, а других, наоборот, упала. Больше всего, по сравнению с 2023 годом подешевели яйца (на 18%) с 70,51 до 57,50 гривен за десяток. Также ощутимо снизилась стоимость сахара (на 16%) за килограмм.
Цены на продукты для выпечки паски в 2024 году:
- мука – 23,23 гривны за килограмм
- молоко – 39 гривен за пол литра,
- сахар – 8,6 гривны за 300 граммов,
- сливочное масло – 72 гривны за 200 граммов,
- яйца – 46 гривен за 8 штук,
- дрожжи сухие – 13 гривен за 12 граммов,
- изюм – 39 гривен за 200 граммов,
- сахарная пудра – 6,5 гривны за 100 граммов,
- ванилин – 7,1 гривны упаковка.
Остальные традиционные пасхальные продукты за год тоже не продемонстрировали существенного роста цен. Например, свинина, которую активно покупают к празднику, за год подорожала в среднем на 4%. Некоторые позиции показали более высокую динамику роста цен.
- ошеек подорожал больше всего (13%) — 236 гривен за кг
- лопатка (5%) — 162 гривен за кг
- грудинка (6%), стоит 160 гривен за кило
Яйца, которые на Пасху принято красить в больших количествах, а также использовать в различных блюдах, не дорожают к Пасхе, как это бывает обычно. В среднем десяток яиц в супермаркетах сейчас стоит 56 – 59 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом.
Детальнее о ценах на яйца перед пасхальными праздниками читайте в статье "Телеграфа": Рынок яиц "сломался": что происходит с ценами накануне католической Пасхи
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с ценами на тепличные овощи перед Пасхой 5 мая. Прогнозы оптимистичные.