Подготовьте кошельки: часть украинцев начнет платить за свет больше с 1 мая

Владельцы электрического отопления ощутят повышение тарифа на 63,6%

С 1 мая 2025 года большинство украинцев будут продолжать оплачивать электроэнергию по неизменному тарифу — 4,32 грн за киловатт. В правительстве подтвердили, что повышение тарифов после 30 апреля не планируется основной категорией потребителей.

Но определенной категории придется платить, как и всем. "Телеграф" рассказал, чего ждать в Украине с 1 мая, какие будут изменения.

Спирт в бензине, "изумрудные" светофоры, новые правила и не только: что меняется с 1 мая в Украине — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Ситуация изменится для пользователей электрического отопления. Уже через несколько дней они начнут платить больше, поскольку льготный тариф этой категории потребителей завершается 30 апреля. До этой даты за потребление до 2000 кВтч они платили 2,64 грн за киловатт-час. Начиная с мая, для них будет действовать стандартная ставка – 4,32 грн., как и для всех остальных потребителей.

Таким образом, владельцы электрического отопления ощутят повышение тарифа на 63,6%, что существенно повлияет на их коммунальные платежи. Для всех остальных категорий населения система оплаты остается без изменений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцы будут платить за свет летом.