С Днем железнодорожника: поздравления в картинках, открытках и своими словами

Украинские железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник дважды в году

В четверг, 4 ноября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники железной дороги — День железнодорожника.

Этот праздник появился в 1993 году. Второй президент Украины Леонид Кучма учредил День железнодорожника в поддержку инициативы работников железнодорожного транспорта Украины. Однако сначала он отмечался в первое воскресенье августа.

В 2002 году дата была перенесена на 4 ноября по инициативе работников Львовской железной дороги. Ее выбрали неслучайно — в этот день в 1861 году во Львов прибыл первый поезд.

"Телеграф" поздравляет всех железнодорожников с их праздником. Мы собрали самые красивые картинки и поздравления для поздравления с этим праздником.

Поздравления в картинках

Коллаж "Телеграфа"

Поздравления в прозе

Искренне поздравляем всех железнодорожников с профессиональным праздником. Желаем ровных и прямых жизненных дорог в окружении близких и любимых людей, верных друзей и замечательных коллег, с которыми легко и приятно будет покорять новые и новые горизонты.

На земле нет человека, который хотя бы раз в жизни не путешествовал по железной дороге. Ей посвящали песни и стихи, про нее писали классики — все потому, что муза перемены мест будоражит наше воображение. Так давайте же в этот праздничный день поздравим всех железнодорожников! Мы желаем вам успехов в вашем интересном, но нелегком труде, счастья в личной жизни и, конечно, здоровья!

Поздравляю с Днём железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

Поздравляю вас с днем железнодорожника! Пусть все поезда, которые идут в вашем направлении, привозят с собой счастье и исполнение заветных желаний. Пусть те составы, которые отходят от вашей станции, увозят с собой все беды и печали! Ответственности вам, ведь ваше дело – чрезвычайно важное и нужное! Пусть у вас все будет хорошо

