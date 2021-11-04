Залізничники, зі святом: привітання у картинках, листівках та своїми словами

Українські залізничники відзначають своє професійне свято двічі на рік

У вівторок, 4 листопада, в Україні своє професійне свято відзначають працівники залізниці – День залізничника.

Це свято з’явилося 1993 року. Другий президент України Леонід Кучма започаткував День залізничника на підтримку ініціативи працівників залізничного транспорту України. Однак спочатку він відзначався першої неділі серпня.

2002 року дату було перенесено на 4 листопада з ініціативи працівників Львівської залізниці. Її обрали невипадково — цього дня 1861 року до Львова прибув перший поїзд.

"Телеграф" вітає всіх залізничників зі своїм святом. Ми зібрали найкрасивіші картинки та привітання для привітання з цим святом.

Привітання у картинках

Колаж "Телеграфу"

Привітання у прозі

Щиро вітаємо всіх залізничників із професійним святом. Бажаємо рівних та прямих життєвих доріг в оточенні близьких та улюблених людей, вірних друзів та чудових колег, з якими легко та приємно буде підкорювати нові та нові горизонти.

На землі немає людини, яка хоча б раз у житті не подорожувала залізницею. Їй присвячували пісні та вірші, про неї писали класики — все тому, що муза зміни місць розбурхує нашу уяву. Тож давайте ж цього святкового дня привітаємо всіх залізничників! Ми бажаємо вам успіхів у вашій цікавій, але нелегкій праці, щастя в особистому житті та, звичайно, здоров’я!

Вітаю із Днем залізничника! Бажаю професійних успіхів та розвитку. Нехай усі шляхи та стріли будуть у правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням та бажанням. Здоров’я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя та всього найкращого!

Вітаю вас із днем залізничника! Нехай усі потяги, що йдуть у вашому напрямку, привозять із собою щастя та виконання заповітних бажань. Нехай ті склади, які відходять від вашої станції, відвозять із собою всі біди та смутку! Відповідальності вам, адже ваша справа – надзвичайно важлива та потрібна! Нехай у вас все буде добре

