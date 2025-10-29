Укр

Весь мир сходил от нее с ума: эта песня 2017 года "взрывала" танцполы и стала феноменом (видео)

Самой популярной песней на YouTube сейчас является "Baby Shark", но в 2017 году этот рекорд принадлежал зажигательному треку "Despacito" в исполнении Luis Fonsi и Daddy Yankee. Песня стала настоящим музыкальным феноменом, объединив миллионы слушателей по всему миру.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Она мгновенно стала вирусной и побила несколько рекордов.

Какая песня стала самой популярной в 2017 году

Песня "Despacito" в исполнении Luis Fonsi и Daddy Yankee, выпущенная в январе 2017 года, завоевала мировую популярность благодаря своему зажигательному ритму и легкости.

В ней говорится о медленном и чувственном соблазнении, текст полон метафор и намекает на неторопливое развитие отношений между мужчиной и женщиной. Композиция быстро покорила сердца миллионов слушателей по всей планете и превратилась в главный хит 2017 года.

Песня "Despacito" и клип на нее установили множество рекордов, в частности семь рекордов Гиннеса. Композиция стала самой прослушиваемой и самой скачиваемой в мире за 2017 год.

Трек возглавлял чарт Billboard Hot 100 на протяжение 16 недель, что стало рекордом для иностранноязычной песни. От нее сходили с ума по всему миру, "Despacito" занимала лидирующие позиции в более чем 30 странах.

Песня стала музыкальным феноменом, ведь она буквально "взрывала" танцполы, объединяла разные культуры, выходила за пределы испаноязычной аудитории и влияла на глобальную музыкальную индустрию.

И даже спустя 8 лет миллионы людей продолжают слушать песню, напевать ее и танцевать под знакомый ритм с первых секунд. Этот трек остается культовым.

