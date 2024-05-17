С днем рождения взрослого внука: теплые пожелания и красивые открытки
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Выберите особенные пожелания для своего внука
В любом возрасте внук остается для бабушек и дедушек ребенком, которому нужна забота и опека. А его день рождения они воспринимают как еще один повод сделать именинника еще счастливее.
Существует множество способов поздравить взрослого внука с днём рождения. Но всегда неизменной частью будут пожелания и открытки, которые можно отправить имениннику в мессенджере.
Искренние и добрые пожелания от самых близких тронут за живое и сделают праздник лучше. "Телеграф" представляет подборку поздравлений на день рождения взрослого внука.
Поздравления с днем рождения взрослому внуку в прозе
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С днем рождения, дорогой внук! Желаю тебе огромной удачи, крепчайшего здоровья, величайших успехов, отважнейших поступков и высочайших побед в жизни. Всегда слушай своё сердце, будь любим, востребован и просто счастлив!
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Внук любимый, дорогой, с днем рождения! Будь везунчиком по жизни, веселым, умным, смелым, чтоб гордились мы тобой. Никогда не унывай и про бабушку с дедушкой ты не забывай!
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С днем рождения, мой дорогой внучок! Ты такой красивый, очень умный, славный. Желаю тебе таким и оставаться. А еще огромнейшего счастья, людского пониманья, доброты и огромнейшей тебе любви!
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С днем рождения, внучек! Пусть в жизни твоей сбываются все твои самые светлые мечты и фантазии! Пусть твой жизненный путь будет наполнен смелыми победами и сказочными достижениями!
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Ты стал сегодня старше, любимый наш внук. Желаем, чтобы ты с отличным настроением встречал каждый день, чтобы тебя во всем сопровождала удача. Счастья и добра тебе в судьбе! Будь здоровым, сильным, мужественным, позитивным, умным и смелым!
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С днем рождения, внучек! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, а каждый шаг ведет к новым открытиям. Желаю тебе крепкого здоровья, верных друзей и бесконечного вдохновения для достижения всех твоих целей.
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Дорогой внук! В этот замечательный день хочу пожелать тебе ярких моментов, незабываемых впечатлений и истинного счастья. Пусть каждая минута твоей жизни будет ценна и полна смысла!
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С днем рождения, внучек! Пусть твоя жизнь будет полна приключений и новых открытий. Желаю тебе стойкости, уверенности в себе и много счастливых моментов.
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Дорогой внук! В твой день рождения хочу пожелать тебе невероятных достижений, верных друзей и море позитива. Пусть каждый твой день будет наполнен смыслом и радостью.
Стихи с днем рождения взрослому внуку
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Помню, был совсем малютка, стал уже мужчиной ты.
С днем рождения, внук любимый, пусть все сбудутся мечты.
Я горжусь тобой безмерно, ты отрада мне всегда,
я желаю, чтобы в счастье шли красивые года.
***
Внучек, с днем рожденья, дорогой!
Силы, обаяния, харизмы,
Счастья тебе в жизни молодой
И огромной доли оптимизма!
Пусть тебя во всём победы ждут,
Пусть тебя здоровье не подводит.
В радости пусть дни твои идут,
Солнце пусть в судьбе твоей восходит.
***
Внук, совсем уже ты взрослый.
Помню мальчиком тебя.
Вырос ты отличным парнем,
Самый лучший у меня.
Я желаю покорений
Новых значимых высот,
Чтоб ты был всегда счастливым,
Не сдавался, шел вперед.
***
День настал очередной,
Год привел с собой другой,
И пора уж мне опять
Поздравленья сочинять.
Внук, занудою не будь,
Да не принимай "на грудь",
Лучше ты остепенись,
Не женился — так женись,
Меньше замечай проблем,
Улыбайся чаще всем
И в гармонии живи.
Мира, счастья и любви!
***
Ты отец прекрасный и заботливый супруг,
На работе ты достоин уваженья.
Мой любимый, дорогой мой внук,
Поздравляю с днем рожденья!
Пусть мечты исполнятся твои,
Жизнь пусть будет очень яркой,
В свете счастья, радости, любви
Не печалят пусть проблемы и помарки.
***
Взрослый ты, мой милый внук!
С днем рожденья! Нежных рук
От души тебе желаю.
Пусть от бурь всех защищают.
Чтоб уверенным ты был,
Для себя поток открыл
Доброты, любви, тепла.
Чтобы тропка привела
Тебя к яркому успеху.
Пусть исчезнут все помехи!
Открытки взрослому внуку с днем рождения
Ранее "Телеграф" публиковал подборку открыток с днем рождения куму. С помощью ярких картинок можно поднять настроение имениннику.