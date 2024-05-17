С днем рождения взрослого внука: теплые пожелания и красивые открытки

Выберите особенные пожелания для своего внука

В любом возрасте внук остается для бабушек и дедушек ребенком, которому нужна забота и опека. А его день рождения они воспринимают как еще один повод сделать именинника еще счастливее.

Существует множество способов поздравить взрослого внука с днём рождения. Но всегда неизменной частью будут пожелания и открытки, которые можно отправить имениннику в мессенджере.

Искренние и добрые пожелания от самых близких тронут за живое и сделают праздник лучше. "Телеграф" представляет подборку поздравлений на день рождения взрослого внука.

Поздравления с днем рождения взрослому внуку в прозе

***

С днем рождения, дорогой внук! Желаю тебе огромной удачи, крепчайшего здоровья, величайших успехов, отважнейших поступков и высочайших побед в жизни. Всегда слушай своё сердце, будь любим, востребован и просто счастлив!

***

Внук любимый, дорогой, с днем рождения! Будь везунчиком по жизни, веселым, умным, смелым, чтоб гордились мы тобой. Никогда не унывай и про бабушку с дедушкой ты не забывай!

***

С днем рождения, мой дорогой внучок! Ты такой красивый, очень умный, славный. Желаю тебе таким и оставаться. А еще огромнейшего счастья, людского пониманья, доброты и огромнейшей тебе любви!

***

С днем рождения, внучек! Пусть в жизни твоей сбываются все твои самые светлые мечты и фантазии! Пусть твой жизненный путь будет наполнен смелыми победами и сказочными достижениями!

***

Ты стал сегодня старше, любимый наш внук. Желаем, чтобы ты с отличным настроением встречал каждый день, чтобы тебя во всем сопровождала удача. Счастья и добра тебе в судьбе! Будь здоровым, сильным, мужественным, позитивным, умным и смелым!

***

С днем рождения, внучек! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, а каждый шаг ведет к новым открытиям. Желаю тебе крепкого здоровья, верных друзей и бесконечного вдохновения для достижения всех твоих целей.

***

Дорогой внук! В этот замечательный день хочу пожелать тебе ярких моментов, незабываемых впечатлений и истинного счастья. Пусть каждая минута твоей жизни будет ценна и полна смысла!

***

С днем рождения, внучек! Пусть твоя жизнь будет полна приключений и новых открытий. Желаю тебе стойкости, уверенности в себе и много счастливых моментов.

***

Дорогой внук! В твой день рождения хочу пожелать тебе невероятных достижений, верных друзей и море позитива. Пусть каждый твой день будет наполнен смыслом и радостью.

Стихи с днем рождения взрослому внуку

***

Помню, был совсем малютка, стал уже мужчиной ты.

С днем рождения, внук любимый, пусть все сбудутся мечты.

Я горжусь тобой безмерно, ты отрада мне всегда,

я желаю, чтобы в счастье шли красивые года.

***

Внучек, с днем рожденья, дорогой!

Силы, обаяния, харизмы,

Счастья тебе в жизни молодой

И огромной доли оптимизма!

Пусть тебя во всём победы ждут,

Пусть тебя здоровье не подводит.

В радости пусть дни твои идут,

Солнце пусть в судьбе твоей восходит.

***

Внук, совсем уже ты взрослый.

Помню мальчиком тебя.

Вырос ты отличным парнем,

Самый лучший у меня.

Я желаю покорений

Новых значимых высот,

Чтоб ты был всегда счастливым,

Не сдавался, шел вперед.

***

День настал очередной,

Год привел с собой другой,

И пора уж мне опять

Поздравленья сочинять.

Внук, занудою не будь,

Да не принимай "на грудь",

Лучше ты остепенись,

Не женился — так женись,

Меньше замечай проблем,

Улыбайся чаще всем

И в гармонии живи.

Мира, счастья и любви!

***

Ты отец прекрасный и заботливый супруг,

На работе ты достоин уваженья.

Мой любимый, дорогой мой внук,

Поздравляю с днем рожденья!

Пусть мечты исполнятся твои,

Жизнь пусть будет очень яркой,

В свете счастья, радости, любви

Не печалят пусть проблемы и помарки.

***

Взрослый ты, мой милый внук!

С днем рожденья! Нежных рук

От души тебе желаю.

Пусть от бурь всех защищают.

Чтоб уверенным ты был,

Для себя поток открыл

Доброты, любви, тепла.

Чтобы тропка привела

Тебя к яркому успеху.

Пусть исчезнут все помехи!

Открытки взрослому внуку с днем рождения

Открытка внуку с днем рождения

Открытка с днем рождения внука взрослого

Открытка поздравление взрослому внуку с днём рождения

С днём рождения, взрослый внук

Открытка любимому внуку

Ранее "Телеграф" публиковал подборку открыток с днем рождения куму. С помощью ярких картинок можно поднять настроение имениннику.