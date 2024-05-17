З днем народження дорослого онука: теплі побажання та гарні листівки

Виберіть особливі побажання для свого онука

У будь-якому віці онук залишається для бабусь та дідусів дитиною, якій потрібна турбота та опіка. А його день народження вони сприймають як ще один привід зробити іменинника ще щасливішим.

Існує безліч способів привітати дорослого онука з днем народження. Але завжди незмінною частиною будуть побажання та листівки, які можна відправити імениннику у месенджері.

Щирі та добрі побажання від найближчих торкнуться живого і зроблять свято кращим. "Телеграф" представляє добірку поздоровлень на день народження дорослого онука.

Вітання з днем народження дорослому онукові у прозі

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З днем народження, дорогий онуче! Бажаю тобі величезної удачі, міцного здоров’я, найбільших успіхів, найважливіших вчинків та найвищих перемог у житті. Завжди слухай своє серце, будь коханим, потрібним і просто щасливим!

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Онуче любий, дорогий, з днем народження! Будь щасливцем по життю, веселим, розумним, сміливим, щоб ми пишалися тобою. Ніколи не засмучуйся і про бабусю з дідусем ти не забувай!

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З днем народження, мій любий онуче! Ти такий гарний, дуже розумний, славний. Бажаю тобі таким і лишатися. А ще величезного щастя, людського розуміння, доброти й величезного тобі кохання!

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З днем народження, онуче! Нехай у житті твоєму збуваються всі твої найсвітліші мрії та фантазії! Нехай твій життєвий шлях буде наповнений сміливими перемогами та казковими здобутками!

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Ти став сьогодні старшим, улюблений наш онук. Бажаємо, щоб ти з чудовим настроєм зустрічав кожен день, щоб тебе у всьому супроводжував успіх. Щастя та добра тобі в долі! Будь здоровим, сильним, мужнім, позитивним, розумним та сміливим!

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З днем народження, онуче! Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, а кожен крок веде до нових відкриттів. Бажаю тобі міцного здоров’я, вірних друзів та нескінченного натхнення для досягнення всіх твоїх цілей.

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Дорогий онук! Цього чудового дня хочу побажати тобі яскравих моментів, незабутніх вражень та справжнього щастя. Нехай кожна хвилина твого життя буде цінною і сповненою сенсу!

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З днем народження, онуче! Нехай твоє життя буде сповнене пригод та нових відкриттів. Бажаю тобі стійкості, впевненості у собі та багато щасливих моментів.

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Дорогий онук! У твій день народження хочу побажати тобі неймовірних досягнень, вірних друзів та море позитиву. Нехай кожен твій день буде сповнений змістом і радістю.

Вірші з днем народження дорослому онукові

***

Вітаю зі святом, любий онуче!

Життя проходить дуже стрімко,

То ж, любий мій, не зволікай:

Даремно час не витрачай.

Бажаю друзів гарних мати,

Все самостійно здобувати.

Удачі, мудрості, терпіння

І Божого благословіння.

***

Дорогий онучок мій, рідний і красивий,

Хочу я, щоб все життя був такий щасливий

І розумний, роботящий, ніжний і привітний,

Поважаючий людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,

А в душі буяла цвітом доброта від неба,

Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!

***

Мій любий онуче, тебе вітаю

Із днем народження твоїм!

Бажаю, щоб ти був щасливим,

Успішним у житті своїм.

Щоб вічно поруч із тобою

Були надії два крила,

Щоб доля радість дарувала

Й прихильною завжди була.

***

Приймай, онуче, привітання,

Щирі й добрі побажання!

Хай щаслива буде доля,

Хай в житті не буде горя.

Я бажаю тобі звершень,

Щоб у всьому був ти першим.

Щоб ніколи не тужив,

З радістю завжди ти жив.

***

Посилаю для онука вітання!

Будь щасливий в своєму житті.

Хай удача приходить ізрання,

І панує любов на путі.

Щоб для тебе сміялося сонце,

Горизонт майорів вдалині.

І був Бог сам тобі охоронцем

І беріг твої роки і дні!

Листівки дорослому онукові з днем народження

Листівка онуку з днем народження

Листівка з днем народження онука дорослого

Вітальна листівка привітання дорослого онука з днем народження

З днем народження, дорослий онук

Листівка дорослому онукові

Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок із днем народження куму. За допомогою яскравих картинок можна підняти настрій імениннику.