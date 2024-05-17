З днем народження дорослого онука: теплі побажання та гарні листівки
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Виберіть особливі побажання для свого онука
У будь-якому віці онук залишається для бабусь та дідусів дитиною, якій потрібна турбота та опіка. А його день народження вони сприймають як ще один привід зробити іменинника ще щасливішим.
Існує безліч способів привітати дорослого онука з днем народження. Але завжди незмінною частиною будуть побажання та листівки, які можна відправити імениннику у месенджері.
Щирі та добрі побажання від найближчих торкнуться живого і зроблять свято кращим. "Телеграф" представляє добірку поздоровлень на день народження дорослого онука.
Вітання з днем народження дорослому онукові у прозі
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З днем народження, дорогий онуче! Бажаю тобі величезної удачі, міцного здоров’я, найбільших успіхів, найважливіших вчинків та найвищих перемог у житті. Завжди слухай своє серце, будь коханим, потрібним і просто щасливим!
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Онуче любий, дорогий, з днем народження! Будь щасливцем по життю, веселим, розумним, сміливим, щоб ми пишалися тобою. Ніколи не засмучуйся і про бабусю з дідусем ти не забувай!
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З днем народження, мій любий онуче! Ти такий гарний, дуже розумний, славний. Бажаю тобі таким і лишатися. А ще величезного щастя, людського розуміння, доброти й величезного тобі кохання!
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З днем народження, онуче! Нехай у житті твоєму збуваються всі твої найсвітліші мрії та фантазії! Нехай твій життєвий шлях буде наповнений сміливими перемогами та казковими здобутками!
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Ти став сьогодні старшим, улюблений наш онук. Бажаємо, щоб ти з чудовим настроєм зустрічав кожен день, щоб тебе у всьому супроводжував успіх. Щастя та добра тобі в долі! Будь здоровим, сильним, мужнім, позитивним, розумним та сміливим!
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З днем народження, онуче! Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, а кожен крок веде до нових відкриттів. Бажаю тобі міцного здоров’я, вірних друзів та нескінченного натхнення для досягнення всіх твоїх цілей.
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Дорогий онук! Цього чудового дня хочу побажати тобі яскравих моментів, незабутніх вражень та справжнього щастя. Нехай кожна хвилина твого життя буде цінною і сповненою сенсу!
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З днем народження, онуче! Нехай твоє життя буде сповнене пригод та нових відкриттів. Бажаю тобі стійкості, впевненості у собі та багато щасливих моментів.
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Дорогий онук! У твій день народження хочу побажати тобі неймовірних досягнень, вірних друзів та море позитиву. Нехай кожен твій день буде сповнений змістом і радістю.
Вірші з днем народження дорослому онукові
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Вітаю зі святом, любий онуче!
Життя проходить дуже стрімко,
То ж, любий мій, не зволікай:
Даремно час не витрачай.
Бажаю друзів гарних мати,
Все самостійно здобувати.
Удачі, мудрості, терпіння
І Божого благословіння.
***
Дорогий онучок мій, рідний і красивий,
Хочу я, щоб все життя був такий щасливий
І розумний, роботящий, ніжний і привітний,
Поважаючий людей і душею світлий!
У навчанні і роботі все було, як треба,
А в душі буяла цвітом доброта від неба,
Хай Господь тебе боронить від біди і горя,
А щасливих днів хай буде, наче крапель в морі!
***
Мій любий онуче, тебе вітаю
Із днем народження твоїм!
Бажаю, щоб ти був щасливим,
Успішним у житті своїм.
Щоб вічно поруч із тобою
Були надії два крила,
Щоб доля радість дарувала
Й прихильною завжди була.
***
Приймай, онуче, привітання,
Щирі й добрі побажання!
Хай щаслива буде доля,
Хай в житті не буде горя.
Я бажаю тобі звершень,
Щоб у всьому був ти першим.
Щоб ніколи не тужив,
З радістю завжди ти жив.
***
Посилаю для онука вітання!
Будь щасливий в своєму житті.
Хай удача приходить ізрання,
І панує любов на путі.
Щоб для тебе сміялося сонце,
Горизонт майорів вдалині.
І був Бог сам тобі охоронцем
І беріг твої роки і дні!
Листівки дорослому онукові з днем народження
Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок із днем народження куму. За допомогою яскравих картинок можна підняти настрій імениннику.