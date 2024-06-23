Поздравления с рождением дочери: самые лучшие пожелания и открытки

Можно отправить пожелания по SMS или написать их от руки на поздравительной открытке

Рождение ребенка – один из самых важных и прекрасных моментов в жизни всех родителей. Поэтому если у ваших близких или друзей родилась девочка, обязательно поздравьте их и покажите, что вы за них рады. Красивое поздравление с рождением дочки обрадует новоиспеченных родителей и покажет, что вы переживаете с ними этот особенный момент.

У молодых родителей обычно много забот. Поэтому лучшим решением станут пожелания на рождение дочки, отправленные в виде текстового сообщения или открытки в соцсетях или мессенджерах.

"Телеграф" собрал душевные пожелания и открытки с рождением дочки, которые помогут поддержать и порадовать новоиспеченных маму и папу маленькой принцессы.

Красивые поздравления с новорожденной дочкой в стихах

Спешу я от души поздравить вас:

На свет принцесса ваша родилась!

Пускай она здоровенькой растет,

От мамы с папой лучшее возьмет.

Пусть будет умной, доброй и красивой,

И жизнь ее пусть сложится счастливой.

Пусть будет ваша дочка лучшей самой

И радует все время папу с мамой.

***

Рождение дочки дано небесами,

Желаем здоровья малышке и маме.

И солнечных дней, и спокойных ночей,

Удачи, добра и хороших вестей.

Пусть Ангел хранит Вас от бед и печали,

Чтоб дочь замечательную воспитали.

Со смехом малютки наполнится дом

Уютом, покоем, любовью, теплом.

***

Послал Бог вам ангелочка —

Родилась красотка дочка!

Мы сердечно поздравляем

И от всей души желаем:

Пусть растет здоровой кроха,

Счастья пусть получит много!

Как цветок пусть расцветает,

Огорчений пусть не знает,

Будет доброй и прилежной,

Чуткой, щедрою и нежной!

А родителям счастливым

Пожелаем множить силы!

Чтоб растить ребенка-чудо,

Вам терпенье нужно будет.

Ангел пусть вам помогает —

От всех бед оберегает!

***

С рожденьем дочки поздравляю

И от души хочу сказать:

Здоровой быть я ей желаю,

Печали в жизни ей не знать.

Пусть будет дочка как принцесса,

Пусть красотой пленит весь свет.

Пусть будет счастлива. И точка.

И пусть в судьбе не знает бед.

***

С новорожденной дочуркой поздравляю.

Пусть красавицей, здоровенькой растет,

Пусть родителей и близких умиляет

Каждый божий день, из года в год!

Пусть судьба хранит ее, малютку,

Пусть ей звезды счастье посулят.

Папе с мамой спать придется чутко,

Но счастливей станут во сто крат.

В вашем доме — новый человечек,

Стало больше радости у вас.

Пусть же радость эта будет вечной:

Для души, для сердца и для глаз.

***

С рожденьем дочки поздравляем Вас,

Самой чудесной, сказочной и милой.

Пусть радует малышка глаз,

Растет здоровой, умной и счастливой!

Пусть дочка станет Вам наградой,

Обид судьбы не знает никогда,

Поменьше огорчает маму с папой.

И пусть Господь хранит ее всегда!

Теплые пожелания с рождением дочери в прозе

Поздравляю с рождением прекрасной доченьки! Пусть растет здоровой, любимой и счастливой. И вам желаю как можно больше радости и удовольствия от жизни с вашей маленькой принцессой. Поздравляю от души!

***

Поздравляю с долгожданным пополнением в семье! Желаю дочке здоровья, а маме — скорейшего восстановления. Желаю терпения, спокойствия, поменьше бессонных ночей, побольше радостных событий. Пусть ваша девочка будет маленькой звездочкой, которая будет светить вам и в лучшие, и в трудные времена. Пусть сложности будут не такими уж сложными, дни — мирными, ночи — тихими, а улыбка малышки — счастливой!

***

Поздравляю тебя с появлением в твоей жизни маленькой принцессы! Желаю, чтобы девочка росла здоровенькой, счастливой, умницей и, конечно же, красавицей. Пусть маленькая кроха радует вас своей улыбкой, успехами и здоровьем. Желаю вашей семье большой любви, ярких моментов, мира, добра.

***

От всего сердца поздравляю с прекрасным событием, рождением доченьки! Желаю наслаждаться каждым мгновением воспитания малышки, радоваться ее достижениями и первыми успехами. Пусть хорошеет она день ото дня, улыбается ангельской улыбкой и дарит море эмоций!

***

Поздравляем с рождением принцессы! Здоровья, радости всей вашей семье. Пусть растёт умной, красивой, талантливой девочкой. Это огромное счастье, удачи вам и терпения!

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Ура, в мире стало ещё больше красоты и радости! Поздравляю счастливых родителей с рождением очаровательной принцессы! Пусть с появлением на свет вашего ангелочка в вашем доме станет больше счастья, любви, тепла, веселья и приятных забот. Благополучия вам. Пусть ваша крохотная леди растёт умненькой, красивой и неповторимой. Желаю вам всем прекрасного будущего. Живите дружно, живите богато. Любите друг друга!

***

Поздравляю с рождением маленькой принцессы! Желаю малышке расти здоровой, а родителям, в свою очередь, хочется пожелать терпения и спокойных ночей. Пусть вашу жизнь каждый день наполняют новые положительные эмоции.

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Поздравляем с рождением вашего сокровища — вашей доченьки. Пусть растет красавицей и умницей на радость всей семье. Пусть будет здоровой и счастливой. Вам же, родители, желаем огромного терпения, сил и энергии в воспитании вашей принцессы.

***

Поздравляю с рождением малышки. Дочке желаю крепкого здоровья, вкусного молочка, чтоб с удовольствием и улыбками познавала прекрасный мир. Родителям терпения, понимания и сил для воспитания дочки.

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Поздравляю с рождением малышки, умницы-красавицы, новенького симпатичного человечка. Жизнь ваша отныне кардинально изменится, и я верю, что, хотя в семье теперь станет стократ больше забот — в тысячу раз больше станет радости и света. Живите дружно и весело, растите маленькую принцессу, и будьте счастливы.

Открытки поздравления с новорожденной доченькой

Поздравление с дочкой

С рождением дочери поздравления

Поздравления на рождение дочки

Поздравление с новорожденной доченькой

Поздравления с дочкой новорожденной

Ранее "Телеграф" публиковал оригинальные поздравления и открытки с новорожденным. В подборке можно выбрать пожелания, которые порадуют новоиспеченных родителей.