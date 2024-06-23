Поздравления с рождением дочери: самые лучшие пожелания и открытки
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Можно отправить пожелания по SMS или написать их от руки на поздравительной открытке
Рождение ребенка – один из самых важных и прекрасных моментов в жизни всех родителей. Поэтому если у ваших близких или друзей родилась девочка, обязательно поздравьте их и покажите, что вы за них рады. Красивое поздравление с рождением дочки обрадует новоиспеченных родителей и покажет, что вы переживаете с ними этот особенный момент.
У молодых родителей обычно много забот. Поэтому лучшим решением станут пожелания на рождение дочки, отправленные в виде текстового сообщения или открытки в соцсетях или мессенджерах.
"Телеграф" собрал душевные пожелания и открытки с рождением дочки, которые помогут поддержать и порадовать новоиспеченных маму и папу маленькой принцессы.
Красивые поздравления с новорожденной дочкой в стихах
Спешу я от души поздравить вас:
На свет принцесса ваша родилась!
Пускай она здоровенькой растет,
От мамы с папой лучшее возьмет.
Пусть будет умной, доброй и красивой,
И жизнь ее пусть сложится счастливой.
Пусть будет ваша дочка лучшей самой
И радует все время папу с мамой.
***
Рождение дочки дано небесами,
Желаем здоровья малышке и маме.
И солнечных дней, и спокойных ночей,
Удачи, добра и хороших вестей.
Пусть Ангел хранит Вас от бед и печали,
Чтоб дочь замечательную воспитали.
Со смехом малютки наполнится дом
Уютом, покоем, любовью, теплом.
***
Послал Бог вам ангелочка —
Родилась красотка дочка!
Мы сердечно поздравляем
И от всей души желаем:
Пусть растет здоровой кроха,
Счастья пусть получит много!
Как цветок пусть расцветает,
Огорчений пусть не знает,
Будет доброй и прилежной,
Чуткой, щедрою и нежной!
А родителям счастливым
Пожелаем множить силы!
Чтоб растить ребенка-чудо,
Вам терпенье нужно будет.
Ангел пусть вам помогает —
От всех бед оберегает!
***
С рожденьем дочки поздравляю
И от души хочу сказать:
Здоровой быть я ей желаю,
Печали в жизни ей не знать.
Пусть будет дочка как принцесса,
Пусть красотой пленит весь свет.
Пусть будет счастлива. И точка.
И пусть в судьбе не знает бед.
***
С новорожденной дочуркой поздравляю.
Пусть красавицей, здоровенькой растет,
Пусть родителей и близких умиляет
Каждый божий день, из года в год!
Пусть судьба хранит ее, малютку,
Пусть ей звезды счастье посулят.
Папе с мамой спать придется чутко,
Но счастливей станут во сто крат.
В вашем доме — новый человечек,
Стало больше радости у вас.
Пусть же радость эта будет вечной:
Для души, для сердца и для глаз.
***
С рожденьем дочки поздравляем Вас,
Самой чудесной, сказочной и милой.
Пусть радует малышка глаз,
Растет здоровой, умной и счастливой!
Пусть дочка станет Вам наградой,
Обид судьбы не знает никогда,
Поменьше огорчает маму с папой.
И пусть Господь хранит ее всегда!
Теплые пожелания с рождением дочери в прозе
Поздравляю с рождением прекрасной доченьки! Пусть растет здоровой, любимой и счастливой. И вам желаю как можно больше радости и удовольствия от жизни с вашей маленькой принцессой. Поздравляю от души!
***
Поздравляю с долгожданным пополнением в семье! Желаю дочке здоровья, а маме — скорейшего восстановления. Желаю терпения, спокойствия, поменьше бессонных ночей, побольше радостных событий. Пусть ваша девочка будет маленькой звездочкой, которая будет светить вам и в лучшие, и в трудные времена. Пусть сложности будут не такими уж сложными, дни — мирными, ночи — тихими, а улыбка малышки — счастливой!
***
Поздравляю тебя с появлением в твоей жизни маленькой принцессы! Желаю, чтобы девочка росла здоровенькой, счастливой, умницей и, конечно же, красавицей. Пусть маленькая кроха радует вас своей улыбкой, успехами и здоровьем. Желаю вашей семье большой любви, ярких моментов, мира, добра.
***
От всего сердца поздравляю с прекрасным событием, рождением доченьки! Желаю наслаждаться каждым мгновением воспитания малышки, радоваться ее достижениями и первыми успехами. Пусть хорошеет она день ото дня, улыбается ангельской улыбкой и дарит море эмоций!
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Поздравляем с рождением принцессы! Здоровья, радости всей вашей семье. Пусть растёт умной, красивой, талантливой девочкой. Это огромное счастье, удачи вам и терпения!
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Ура, в мире стало ещё больше красоты и радости! Поздравляю счастливых родителей с рождением очаровательной принцессы! Пусть с появлением на свет вашего ангелочка в вашем доме станет больше счастья, любви, тепла, веселья и приятных забот. Благополучия вам. Пусть ваша крохотная леди растёт умненькой, красивой и неповторимой. Желаю вам всем прекрасного будущего. Живите дружно, живите богато. Любите друг друга!
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Поздравляю с рождением маленькой принцессы! Желаю малышке расти здоровой, а родителям, в свою очередь, хочется пожелать терпения и спокойных ночей. Пусть вашу жизнь каждый день наполняют новые положительные эмоции.
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Поздравляем с рождением вашего сокровища — вашей доченьки. Пусть растет красавицей и умницей на радость всей семье. Пусть будет здоровой и счастливой. Вам же, родители, желаем огромного терпения, сил и энергии в воспитании вашей принцессы.
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Поздравляю с рождением малышки. Дочке желаю крепкого здоровья, вкусного молочка, чтоб с удовольствием и улыбками познавала прекрасный мир. Родителям терпения, понимания и сил для воспитания дочки.
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Поздравляю с рождением малышки, умницы-красавицы, новенького симпатичного человечка. Жизнь ваша отныне кардинально изменится, и я верю, что, хотя в семье теперь станет стократ больше забот — в тысячу раз больше станет радости и света. Живите дружно и весело, растите маленькую принцессу, и будьте счастливы.
Открытки поздравления с новорожденной доченькой
Ранее "Телеграф" публиковал оригинальные поздравления и открытки с новорожденным. В подборке можно выбрать пожелания, которые порадуют новоиспеченных родителей.