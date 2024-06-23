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Поздравления с рождением дочери: самые лучшие пожелания и открытки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Выберите особенное поздравление на рождение дочери
Выберите особенное поздравление на рождение дочери. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Можно отправить пожелания по SMS или написать их от руки на поздравительной открытке

Рождение ребенка – один из самых важных и прекрасных моментов в жизни всех родителей. Поэтому если у ваших близких или друзей родилась девочка, обязательно поздравьте их и покажите, что вы за них рады. Красивое поздравление с рождением дочки обрадует новоиспеченных родителей и покажет, что вы переживаете с ними этот особенный момент.

У молодых родителей обычно много забот. Поэтому лучшим решением станут пожелания на рождение дочки, отправленные в виде текстового сообщения или открытки в соцсетях или мессенджерах.

"Телеграф" собрал душевные пожелания и открытки с рождением дочки, которые помогут поддержать и порадовать новоиспеченных маму и папу маленькой принцессы.

Красивые поздравления с новорожденной дочкой в стихах

Спешу я от души поздравить вас:

На свет принцесса ваша родилась!

Пускай она здоровенькой растет,

От мамы с папой лучшее возьмет.

Пусть будет умной, доброй и красивой,

И жизнь ее пусть сложится счастливой.

Пусть будет ваша дочка лучшей самой

И радует все время папу с мамой.

***

Рождение дочки дано небесами,

Желаем здоровья малышке и маме.

И солнечных дней, и спокойных ночей,

Удачи, добра и хороших вестей.

Пусть Ангел хранит Вас от бед и печали,

Чтоб дочь замечательную воспитали.

Со смехом малютки наполнится дом

Уютом, покоем, любовью, теплом.

***

Послал Бог вам ангелочка —

Родилась красотка дочка!

Мы сердечно поздравляем

И от всей души желаем:

Пусть растет здоровой кроха,

Счастья пусть получит много!

Как цветок пусть расцветает,

Огорчений пусть не знает,

Будет доброй и прилежной,

Чуткой, щедрою и нежной!

А родителям счастливым

Пожелаем множить силы!

Чтоб растить ребенка-чудо,

Вам терпенье нужно будет.

Ангел пусть вам помогает —

От всех бед оберегает!

***

С рожденьем дочки поздравляю

И от души хочу сказать:

Здоровой быть я ей желаю,

Печали в жизни ей не знать.

Пусть будет дочка как принцесса,

Пусть красотой пленит весь свет.

Пусть будет счастлива. И точка.

И пусть в судьбе не знает бед.

***

С новорожденной дочуркой поздравляю.

Пусть красавицей, здоровенькой растет,

Пусть родителей и близких умиляет

Каждый божий день, из года в год!

Пусть судьба хранит ее, малютку,

Пусть ей звезды счастье посулят.

Папе с мамой спать придется чутко,

Но счастливей станут во сто крат.

В вашем доме — новый человечек,

Стало больше радости у вас.

Пусть же радость эта будет вечной:

Для души, для сердца и для глаз.

***

С рожденьем дочки поздравляем Вас,

Самой чудесной, сказочной и милой.

Пусть радует малышка глаз,

Растет здоровой, умной и счастливой!

Пусть дочка станет Вам наградой,

Обид судьбы не знает никогда,

Поменьше огорчает маму с папой.

И пусть Господь хранит ее всегда!

Теплые пожелания с рождением дочери в прозе

Поздравляю с рождением прекрасной доченьки! Пусть растет здоровой, любимой и счастливой. И вам желаю как можно больше радости и удовольствия от жизни с вашей маленькой принцессой. Поздравляю от души!

***

Поздравляю с долгожданным пополнением в семье! Желаю дочке здоровья, а маме — скорейшего восстановления. Желаю терпения, спокойствия, поменьше бессонных ночей, побольше радостных событий. Пусть ваша девочка будет маленькой звездочкой, которая будет светить вам и в лучшие, и в трудные времена. Пусть сложности будут не такими уж сложными, дни — мирными, ночи — тихими, а улыбка малышки — счастливой!

***

Поздравляю тебя с появлением в твоей жизни маленькой принцессы! Желаю, чтобы девочка росла здоровенькой, счастливой, умницей и, конечно же, красавицей. Пусть маленькая кроха радует вас своей улыбкой, успехами и здоровьем. Желаю вашей семье большой любви, ярких моментов, мира, добра.

***

От всего сердца поздравляю с прекрасным событием, рождением доченьки! Желаю наслаждаться каждым мгновением воспитания малышки, радоваться ее достижениями и первыми успехами. Пусть хорошеет она день ото дня, улыбается ангельской улыбкой и дарит море эмоций!

***

Поздравляем с рождением принцессы! Здоровья, радости всей вашей семье. Пусть растёт умной, красивой, талантливой девочкой. Это огромное счастье, удачи вам и терпения!

***

Ура, в мире стало ещё больше красоты и радости! Поздравляю счастливых родителей с рождением очаровательной принцессы! Пусть с появлением на свет вашего ангелочка в вашем доме станет больше счастья, любви, тепла, веселья и приятных забот. Благополучия вам. Пусть ваша крохотная леди растёт умненькой, красивой и неповторимой. Желаю вам всем прекрасного будущего. Живите дружно, живите богато. Любите друг друга!

***

Поздравляю с рождением маленькой принцессы! Желаю малышке расти здоровой, а родителям, в свою очередь, хочется пожелать терпения и спокойных ночей. Пусть вашу жизнь каждый день наполняют новые положительные эмоции.

***

Поздравляем с рождением вашего сокровища — вашей доченьки. Пусть растет красавицей и умницей на радость всей семье. Пусть будет здоровой и счастливой. Вам же, родители, желаем огромного терпения, сил и энергии в воспитании вашей принцессы.

***

Поздравляю с рождением малышки. Дочке желаю крепкого здоровья, вкусного молочка, чтоб с удовольствием и улыбками познавала прекрасный мир. Родителям терпения, понимания и сил для воспитания дочки.

***

Поздравляю с рождением малышки, умницы-красавицы, новенького симпатичного человечка. Жизнь ваша отныне кардинально изменится, и я верю, что, хотя в семье теперь станет стократ больше забот — в тысячу раз больше станет радости и света. Живите дружно и весело, растите маленькую принцессу, и будьте счастливы.

Открытки поздравления с новорожденной доченькой

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Ранее "Телеграф" публиковал оригинальные поздравления и открытки с новорожденным. В подборке можно выбрать пожелания, которые порадуют новоиспеченных родителей.

Теги:
#Стихи #Поздравления #Открытки