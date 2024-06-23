Вітання з народженням дочки: найкращі побажання та листівки

Можна надіслати побажання по SMS або написати їх від руки на вітальну листівку

Народження дитини – один із найважливіших і прекрасних моментів у житті всіх батьків. Тому якщо у ваших близьких чи друзів народилася дівчинка, обов’язково привітайте їх та покажіть, що ви за них раді. Прекрасне привітання з народженням доньки порадує новоспечених батьків і покаже, що ви переживаєте з ними цей особливий момент.

У молодих батьків зазвичай багато турбот. Тому найкращим рішенням стануть побажання на народження доньки, надіслані у вигляді текстового повідомлення чи листівки у соцмережах чи месенджерах.

"Телеграф" зібрав душевні побажання та листівки з народженням доньки, які допоможуть підтримати та порадувати новоспечених маму та тата маленької принцеси.

Красиві привітання з новонародженою донькою у віршах

З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне — дуже щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде,

І завжди поруч будуть рідні люди!

***

Благословенний день сьогодні,

На світ з`явилось немовля.

Хай донечка буде здорова,

Щаслива вся ваша сім`я.

Росте грайлива і смілива,

Активна й радісна завжди.

Хай доля буде з нею мила,

І захищає від біди.

***

Оце новина! Це справжнісіньке диво!

І не привітати вас з цим неможливо.

З народженням доньки, маленької квітки!

А що головніше в житті? Тільки дітки.

Здоров`я та миру, щоб крихітка мила

Завжди посміхалася в долі, раділа,

Зростала в коханні, турботі та ласці,

У неї в житті щоб було море щастя!

***

У вашім домі доня народилась,

Неначе друге сонце засвітилось!

З цим днем я хочу привітати,

Батькам й малечі щиро побажати,

Щоб Бог подарував щасливу долю,

Була спокійна щоб, весела і здорова.

Терпіння вам, наснаги і добра,

Щасливою щоб виросла дочка!

***

З народженням доньки прийміть привітання!

Хай диво-дівчисько зростає в добрі,

В родинному затишку, в світі кохання.

Нехай сяють зорі для неї вгорі!

Хай мрії дитини у долі здійсняться,

Хай доні у всьому і завжди щастить.

Матусі ж і татові хай в житті вдасться

Підтримкою бути у будь-яку мить.

***

Вітаємо з поповненням в сім’ї,

З появою чарівною малишки.

Нехай росте на радість рідним усім,

Ваш подарунок, квітка, мила мишка!

Бажаємо здоров’я та добра,

Краси та вдачі вашій крихті-доні.

Нехай Господь завжди охороняє,

Щасти дарує повні ій долоні!

***

Ангел маленький спустився до вас,

Буде щастя вам повсякчас.

Хай зростає здоровою доня,

Хай буде щасливою її доля.

Щоб тішило вас дитятко,

Гарненьке, миле мишенятко.

Батькам наснаги й сил бажаємо,

З народженням донечки вітаємо!

Теплі побажання з народженням дочки у прозі

Вітаю з народженням прекрасної донечки! Нехай росте здоровою, коханою та щасливою. І вам бажаю якнайбільше радості та задоволення від життя з вашою маленькою принцесою. Вітаю від щирого серця!

***

Вітаю із довгоочікуваним поповненням у родині! Бажаю доньці здоров’я, а мамі — якнайшвидшого відновлення. Бажаю терпіння, спокою, менше безсонних ночей, більше радісних подій. Нехай ваша дівчинка буде маленькою зірочкою, яка світитиме вам і в найкращі, і у скрутні часи. Нехай складності будуть не такими складними, дні — мирними, ночі — тихими, а посмішка малечі — щасливою!

***

Вітаю тебе з появою у твоєму житті маленької принцеси! Бажаю, щоб дівчинка росла здоровенькою, щасливою, розумницею і, звичайно ж, красунею. Нехай маленька крихта радує вас своєю посмішкою, успіхами та здоров’ям. Бажаю вашій родині великого кохання, яскравих моментів, миру, добра.

***

Від щирого серця вітаю з прекрасною подією, народженням донечки! Бажаю насолоджуватися кожною миттю виховання дитинки, радіти її досягненням та першим успіхам. Нехай гарніє вона з кожним днем, посміхається ангельською посмішкою і дарує море емоцій!

***

Вітаємо з народженням принцеси! Здоров’я, радості всій вашій родині. Нехай росте розумною, гарною, талановитою дівчинкою. Це величезне щастя, удачі вам та терпіння!

***

Ура, у світі стало ще більше краси та радості! Вітаю щасливих батьків із народженням чарівної принцеси! Нехай з появою на світ вашого янголятка у вашому будинку стане більше щастя, кохання, тепла, веселощів та приємних турбот. Добробуту вам. Нехай ваша крихітна леді росте розумною, красивою та неповторною. Бажаю вам усім чудового майбутнього. Живіть дружно, живіть багато. Любіть один одного!

***

Вітаю з народженням маленької принцеси! Бажаю дитині рости здоровою, а батькам хочеться побажати терпіння та спокійних ночей. Нехай ваше життя щодня наповнюють нові позитивні емоції.

***

Вітаємо з народженням вашого скарбу, вашої донечки. Нехай росте красунею та розумницею на радість всій родині. Нехай буде здоровою та щасливою. Вам же, батьки, бажаємо величезного терпіння, сил та енергії у вихованні вашої принцеси.

***

Вітаю з народженням малечі. Дочці бажаю міцного здоров’я, смачного молочка, щоб із задоволенням та усмішками пізнавала прекрасний світ. Батькам терпіння, розуміння та сил для виховання доньки.

***

Вітаю з народженням малюка, розумниці-красуні, новенького симпатичного чоловічка. Життя ваше відтепер кардинально зміниться, і я вірю, що хоч у сім’ї тепер стане стократ більше турбот — у тисячу разів більше стане радості та світла. Живіть дружно і весело, вирощуйте маленьку принцесу, і будьте щасливі.

Листівки привітання з новонародженою донечкою

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Раніше "Телеграф" публікував оригінальні привітання та листівки з новонародженим. У добірці можна вибрати побажання, які порадують новоспечених батьків.