Красиві вірші з днем народження дівчині: найкращі поздоровлення
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Ці вірші точно порадують іменинницю
День народження – це особливе свято, коли кожна дівчина мріє відчути себе королевою. У цей день усі погляди звернені на неї, і кожне слово, кожне привітання має особливе значення. Особливо приємно отримувати гарні поздоровлення, які залишаються у пам’яті на довгі роки.
Вірш — один зі способів привітати дівчину з днем народження, щоб це запам'яталось надовго. У ньому можна висловити всю глибину почуттів, всю свою любов і замилування. "Телеграф" зібрав для вас добірку найкрасивіших і зворушливих віршів, які допоможуть зробити день народження дівчини незабутнім.
Вірші з днем народження дівчині
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Із днем народження вітаю! 🎉
Гарненькій дівчинці бажаю:
Здоров’я, сміху та чудес,
А також щастя до небес!
Із усмішкою прокидайся,
До сонця личком повертайся ☀️,
Хай промені тебе голублять,
А рідні пестують та люблять.
***
Вітаю з днем народження,
Гарнюнечка, тебе! 💖
Життя хай тільки радості
Тобі завжди несе!
Рости, неначе квіточка 🌸,
Красива і міцна,
Щоб доля твоя світлою,
Щасливою була!
***
Нехай успішним буде кожен крок,
І стелиться твій шлях, неначе шовк.
Щоб ти могла дістати до зірок ✨,
Здійснила у житті новий виток.
Хай буде радість на обличчі і в душі,
Щоб труднощі змогла усі пройти.
Удачі, щастя, фантастичних перемог,
Хороших друзів, радісних пригод! 🚀
***
Ніжний погляд, добрі очі — ти красуня молода!
Я бажаю тобі щастя 💕 на усі твої літа!
Щоб кохали, поважали,
Завжди чули, берегли!
Здоровенька будь, смілива,
Чуйна, файна з усіма.
Знайде щастя тебе, мила,
Де б ти в той час не була.
Квіти, море 🌊 — все що схочеш
У житті своїм знайдеш,
Якщо будеш ти смілива
І за мрією підеш!
***
Красуня мила, сонечко ясне,
Хай тебе щастя, радість не мине!
У день народження я радості бажаю,
І щиро від душі поздоровляю! 🎂
Нехай тобі усе завжди вдається,
А що погане — швидко хай минеться,
Кохання в серці буде все життя,
Дарує мир, щасливе майбуття!
***
Тебе вітаю я сердечно
З найважливішим в році днем!
Хай щастя буде безкінечним,
Життя нагадує Едем.
Будь сильною, мудрою, красивою,
З чоловіками будь м’яка.
На радість рідним будь щаслива,
І без дієт завжди струнка. 😉
Хай будуть поряд друзі справжні 🤗
І в щасті, і в буремні дні.
І перспективи неосяжні
Нехай чекають вдалині.
***
Прекрасна ти, неначе квітка! 🌸
Нехай в житті все буде чітко.
Щоб мрії досягла, бажаю,
Із днем народження вітаю!
Хай в тебе буде щастя й доля,
Здоров’я й грошиків доволі 💰,
Надійні друзі і коханий,
Життя солодше марципанів! 🍬
***
Вітаю прекрасну, чарівну, єдину,
Приємну, чудову і світлу людину,
Щоб лагідні й ніжні найкращі слова
Тобі дарувала подія нова!
Якщо зорі з неба — то тільки гарячі ✨,
Щоб щастя давало тобі в житті здачі,
Щоб повнився келих любові терпкої,
А радість лилася у серце рікою! 💖
***
З днем народження щирі вітання
Ти від мене сьогодні приймай!
Вір, що справдяться всі сподівання,
І в собі завжди впевненість май.
Бо ти дівчина гарна та гідна,
Ллється щастя нехай через край,
Буде все, що тобі необхідно,
Усі мрії здійсняться нехай! 🌟
***
Сьогодні лише твоє свято,
Із ним я вітаю сердечно. 🎈
Хороших емоцій багато,
Здоров’я тобі, безперечно.
Яскравою будь, чарівною,
Блискучою, як діамант 💎.
Хай буде удача з тобою,
Призначення знайде талант.