"Шмыгалю тоже не ясно". В "Слуге народа" рассказали, когда будут увольнения министров

Планируется увольнение трех членов правительства, но кто их заменит — неизвестно.

На этой неделе в парламенте не будут рассматриваться увольнения министров. Эту информацию "Телеграфу" подтвердили несколько источников во властной фракции "Слуга народа" (СН).

"Рассмотрение перенесли на май", — сообщил один из собеседников.

В отставку по предварительной информации могут пойти несколько членов Кабинета министров — Александр Кубраков, вице-премьер-министр Украины по восстановлению, Ирина Верещук, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Денис Малюска, министр юстиции.

Еще в этот список может добавиться генпрокурор Андрей Костин.

Окончательные ли это кандидаты, в СН не могут подтвердить. "Думаю, [премьер-министру Денису] Шмыгалю тоже не ясно", — иронизирует один из депутатов по поводу изменений в правительстве.

Другой собеседник предполагает, что Верещук, Кубраков и Костин точно будут уволены. И кто займет их место – открытый вопрос.

Кроме этого, утром 23 апреля стало известно о вручении подозрения действующему министру аграрной политики Николаю Сольскому. В СН говорят, что он может попасть в список на отставку.

На этой неделе, по информации "Телеграф", возможны только увольнения членов Счетной палаты.

Ранее "Телеграф" писал о правительственной реформе, которую готовят президент Владимир Зеленский вместе со Шмигалем по разъединению и объединению некоторых министерств.