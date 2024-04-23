"Шмигалю теж не ясно". У "Слузі народу" розповіли, коли будуть звільнення міністрів

Планується звільнення трьох членів уряду

Цього тижня в парламенті не будуть розглядатися звільнення міністрів. Цю інформацію "Телеграфу" підтвердили декілька джерел у владній фракції "Слуга народу" (СН).

"Розгляд перенесли на травень", — повідомив один зі співрозмовників.

У відставку за попередньою інформацією можуть піти декілька членів Кабінету міністрів — Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр України з відновлення, Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Денис Малюська, міністр юстиції.

Ще до цього списку може приєднатись генпрокурор Андрій Костін.

Чи це остаточні кандидати, в СН не можуть підтвердити. "Думаю, [прем’єр-міністру Денису] Шмигалю теж не ясно", — іронізує один з депутатів щодо змін в уряді.

Інший співрозмовник припускає, що Верещук, Кубраков та Костін точно будуть звільнені. Та хто займе їхнє місце – відкрите питання.

Окрім цього, зранку 23 квітня, стало відомо про вручення підозри діючому міністру аграрної політики Миколі Сольському. У СН говорять, що він може додатись до списку на відставку.

На цьому тижні, за інформацією "Телеграф", можливі лише звільнення членів Рахункової палати.

Раніше "Телеграф" писав, про урядову реформу, яку готують президент Володимир Зеленський разом зі Шмигалем щодо роз’єднання та об’єднання деяких міністерств.