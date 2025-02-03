Новая находка сломала стереотип о ранних скотоводах Иберии: что узнали ученые

Принципы выпаса коров с тех пор мало поменялись

Говоря о неолите в голову невольно лезут ассоциации с простейшими общинами ранних земледелов, которые только научились выращивать пищу и пытались приручить животных. Однако новые исследования показывают, что на самом деле люди в ходе экспериментов уже научились методам выпаса скота, которые используются до сих пор.

Примером является исследование в журнале Plos One, в котором установлено, что древние люди перегоняли стада животных с места на место в зависимости от сезона около 6000 лет назад. Раньше считалось, что в те времена (средний неолит) люди уже научились держать животных возле или в своих поселениях, но вопрос о том, понимали ли они концепт перемещения стада между пастбищами, оставался предметом споров среди ученых.

Однако в ходе раскопок в пещере Пиксарель (Cova de les Pixarelles) ученые нашли значительное количество костей крупного рогатого скота, которые доказывают обратное. Они датируются 3942-3632 годами до нашей эры.

Пещера Пиксарель

Проведя изотопный анализ зубов и костей ученые смогли понять, в какой местности паслись эти коровы, что они ели и даже в какой сезон рождались. Как оказалось, в среднем неолите одомашненные стада часто перемещались с низин в холмистые районы, чтобы у них было достаточное количество пищи в разные сезоны.

При этом речь идет не только о смене мест выпаса, но и о разделении стада на группы — часть оставалась возле поселения, чтобы обеспечить доступ к молоку и могла заниматься воспроизводством, в то время как другая отправлялась на отдаленные пастбища. Кроме того, предполагается, что древние люди научились также контролировать репродуктивные циклы стада, чтобы молодняк рождался в летний сезон и не нуждался в зимней подкормке.

Подобные исследования обычно акцентируют внимание на позднем неолите и бронзовом веке, что делает раскопки в бухте Пиксарель в своем роде уникальными. К тому же новое исследование может сломать стереотип о том, что древние люди вели сельское хозяйство хаотично, и доказывает, что они могли мыслить стратегически.

Кроме того, любопытно осознавать, что методы, которые мы используем в сельском хозяйстве до сих пор, появились еще 6000 лет назад.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что зерно появилось в рационе наших предков еще 780 тысяч лет назад. То есть на полмиллиона раньше, чем считалось.