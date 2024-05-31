"Ограниченно пригодных" ждет ВЛК, а тарифы и пенсии могут вырасти, – что изменится в Украине с 1 июня

Некоторые изменения окажутся весьма неприятными

"Телеграф" разобрался, каких изменений стоит ждать украинцам с 1 июня и как оказалось, среди них будут как приятные, так и не очень. К примеру некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку до 1000 гривен.

Нужно будет пройти военно-лечебную комиссию

С 18 мая когда вступил в силу закон о мобилизации, в жизни украинских мужчин и военнообязанных женщин произошла масса изменений. Более подробно об этом можно прочитать здесь. Но есть и такие нововведения, которые вступят в силу с 1 июня.

Так, с первого летнего месяца начнется отсчет 9 месяцев, в течение которых военнообязанные украинцы и имеющие статус "ограниченно пригодный", должны пройти перекомиссию. Это необходимо сделать с 1 июня 2024 по 4 февраля 2025-го. Об этом гласит Закон об обеспечении прав военных на социальную защиту.

По итогам ВЛК будет получен один из пяти статусов – от полностью непригодных со снятием с учета, до пригодных для службы в боевых частях.

Тарифы на коммунальные услуги кое-где вырастут

С 1 июня в Украине продолжат действовать старые тарифы на коммунальные услуги на газ и электроэнергию – они пока не вырастут. Так, за природный газ и отопление украинцы будут платить прежнюю цену до окончания срока действия военного положения и еще 6 месяцев после него. За свет придется платить 2,64 грн за 1 кВт/ч, но в то же время в Минэнерго уже успели заявить, что тариф будет расти, но обещают сделать его "посильным" для населения.

В то же время с 1 июня в ряде украинских городов вырастет тариф на централизованное водоснабжение. Так, в Измаиле (Одесская обл.) с 1 июня централизованное водоснабжение подорожает на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб. Тариф на централизованный водоотвод увеличится с 21 до 33,80 грн/куб.

Однако в целом, тарифы на воду для населения пока вырастут лишь в некоторых небольших городах. Правда в Киеве водоснабжение и водоотведение подорожает на 50% для некоторых категорий потребителей, не являющихся бытовыми.

Время идти за субсидией

Если даже нынешние тарифы на коммунальные услуги для вас являются слишком высокими, вы можете обратиться за назначением субсидии на неотапливаемый период с 1 мая по 30 сентября. При этом сумма будет меньшей чем в отапливаемый период, но позволит сэкономить семейный бюджет.

"Если человек к нам обратится в мае-июне, то мы будем назначать субсидию с начала неотапливаемого сезона. Если человек обратится к нам уже в августе или сентябре, то здесь уже будет назначение с месяца подачи заявления", — рассказала заместитель начальника Главного управления ПФУ в Одесской области Наталья Вечканова.

Пенсия у работающих пенсионеров вырастет

При этом хорошо начнется лето для работающих пенсионеров — будет произведен перерасчет выплат для тех, кто уже после выхода на пенсию проработал не менее 24 месяцев. Если у пенсионера 35 лет стажа, то для него будет начисляться ежемесячная надбавка в размере 333 гривны.

При этом в июне будут выплачены дополнительные средства за апрель и май, ведь перерасчет состоится с опозданием. Поэтому пенсия в следующем месяце увеличится на 1000 гривен, а дальше будет выплачиваться по 6175,1 грн.

Кстати, начнется июнь с не совсем летней погоды – хотя в целом обещают до 29 градусов тепла днем и до 17 градусов ночью, при этом ожидаются грозовые дожди. Причем 2 июня местами с градом и шквалами.