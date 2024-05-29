Повышения не избежать: с 1 июня тариф на воду вырастет в нескольких городах

Поднимутся сразу в нескольких городах

В подавляющем большинстве городов Украины тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод не изменялись с начала Великой войны с Россией. Правда, в НКРЭКУ неоднократно пытались ввести новые цены, и в некоторых городах решения о повышении тарифа на воду были приняты еще весной.

В настоящее время стало известно о том, что с 1 июня, в нескольких украинских городах тариф на централизованное водоснабжение точно возрастет. Так, в Измаиле (Одесская обл.) с 1 июня централизованное водоснабжение подорожает на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб.

Тариф на централизованный водоотвод увеличится с 21 до 33,80 грн/куб.

В Звягеле (Житомирская обл.) с начала лета будут платить за воду и стоки 56 грн/куб.м (ранее было 44,17 грн).

Следует отметить, что для крупных городов Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако, это решение не касается водоканалов в небольших городах.

Напомним, последние месяцы в Украине активно обсуждают удорожание стоимости электроэнергии для населения. Если тариф на свет повысят, водоканалы небольших городов, скорее всего, повысят и тарифы на воду.

"После повышения, которое может произойти с 1 июня 2024 года, тариф может вырасти до 100-150 грн за кубометр. Причина в больших долгах, которые выросли после удорожания электроэнергии в 2023 году. Водоканалы должны компаниям-энергопоставщикам около 8 миллиардов гривен", — говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что стоимость света вырастет с 1 июня. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.