Будет ли ТЦК штрафовать мужчин без доходов и имущества? Юрист дал четкий ответ

В исполнительной службе есть определенный алгоритм действия

Военнообязанные граждане, которые не обновили свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Причем взиматься они будут даже с мужчин, которые не работают и не имеют имущества.

Об этом рассказывает юрист Дмитрий Франчук в интервью "РБК-Украина". Он добавил, что существует определенный алгоритм взыскания штрафов для людей, которые официально не трудоустроены.

Сначала ТЦК и СП попытаются взыскать штраф с банковского счета военнообязанного. Если же на счете нет средств, ТЦК и СП может обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с имущества военнообязанного. В случае, если у военнообязанного нет имущества, с которого можно взыскать штраф, его, вероятно, не смогут привлечь к ответственности

С лиц без денег и без официального места работы принудительное взыскание штрафов может производиться несколькими способами.

Одним из таких механизмов является принудительное исполнение. В этом случае исполнительная служба может налагать арест на имущество должника, включая транспортные средства, недвижимость и другие ценности. Если должник не имеет арестованного имущества, исполнительная служба может принять другие меры.

Если у должника есть банковские счета, на них можно наложить арест. Средства с них могут быть взысканы в пользу государства.

При определенных условиях исполнительная служба также может ограничить некоторые права должника. В частности, это может быть право на выезд за границу.

Исполнительная служба также может наложить взыскание на социальные выплаты. Однако некоторые виды социальных выплат не могут быть арестованы — например, пособие на детей, пенсии по возрасту.

В случае невозможности заплатить штраф должнику могут назначить общественные работы. Это может быть альтернативой денежному штрафу.

"Эти механизмы обеспечивают определенный уровень выполнения решений суда и других органов, даже если у должника нет официального дохода или собственности", — отмечает Франчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли обжаловать штраф за необновление данных. Также мы писали, когда будут выписывать первые штрафы.