Штраф за не обновление данных в ТЦК – как бесплатно узнать, есть ли он

Где можно узнать бесплатно есть ли штраф и как часто надо это проверять

Вступившие в силу с 17 июля изменения в законодательстве об усилении мобилизации, предполагают наказание в виде штрафа от 17 000 гривен за не обновление данных о себе в ТЦК. Причем иногда военнообязанный может об этом даже не узнать, ведь теперь ТЦК могут приглашать к себе повесткой через почту, что ведет к риску не получить долкумент и попасть в число нарушителей.

Как этого избежать, объясняют специалисты аналитического сервиса YouControl. Сделать это можно двумя способами – платным, подключив тариф "Стандартный" сервиса, или же бесплатно через сервис Министерства юстиции Украины.

Во втором случае достаточно зайти в Автоматизированную систему исполнительного производства Минюста и в ней ввести свои данные – ФИО и дату рождения. Правда подобный запрос придется делать довольно часто для поддержания его актуальности.

В идеале подобные запросы лучше делать не реже 10 дней, поскольку на оплату штрафа с момента его вручения дается 15 суток. По истечении этого времени, на имущество и банковский счет должника может быть наложен арест, который в худшем случае может закончиться распродажей собственности для покрытия штрафа.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал каким образом будет накладываться штраф и где можно узнать о его наличии.