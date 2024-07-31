Отмена отсрочек от мобилизации, доплаты к пенсии и деньги для ВПЛ — что изменится с 1 августа

Последний летний месяц преподнесет некоторым нехорошие сюрпризы

"Телеграф" разбирался с тем, чего следует ожидать с 1 августа. Какие изменения могут оказаться положительными, какие – негативными, а что их вообще не коснется.

Доплаты от 450 до 3100 гривен

Пенсионеры в возрасте свыше 80 лет с 1 августа смогут подавать заявление в ПФУ на получение единоразовой выплаты в 944 гривны. Эти деньги можно будет получить в случае ухудшения здоровья, при котором требуется посторонний уход и соблюдение таких условий как:

пенсионер должен проживать в одиночестве;

нуждаться в уходе от посторонних лиц, в том числе социальных работников;

иметь пенсию по возрасту.

Чтобы получить доплату к пенсии в связи с ухудшением здоровья, следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Кроме того, необходимо предоставить сотрудникам ПФУ медицинские документы, подтверждающие право на такую ​​помощь.

От 450 до 3100 гривен единоразовой выплаты получат пенсионеры с инвалидностью, ветераны российско-украинской войны и Революции Достоинства, участники боевых действий (УБД), члены семей погибших. Лица, относящиеся к таким категориям должны получить доплату автоматически, но также можно обратиться с письменным заявлением теперь уже до 1 августа или 1 октября.

ВПЛ получат помощь в последний раз?

Тем временем в августе истекает срок выплат компенсации на проживание для внутренне перемещенных лиц. В зависимости от категории, ВПЛ получали от 2 до 3 тысяч гривен ежемесячно.

Впрочем, во время брифинга в Николаеве вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Кабмин принял решение продлить эти выплаты и после 1 сентября. Таким образом компенсацию будут получать примерно 1,5 млн украинцев, на что государство тратит в месяц по данным Минсоцполитики около 2,9 млрд грн. Более того, возможно их число возрастет.

Тарифы на услуги ЖКХ не вырастут

Хорошими новостями для всех украинцев останется то, что тарифы на коммунальные услуги пока расти не будут. После роста с 1 июня тарифа на электроэнергию на 70% — до 4,32 грн за 1 кВт/ч, больше повышений на услуги жилищно-коммунального хозяйства не планируется.

То есть мы по-прежнему будут платить 7,96 грн за 1 кубометр газа, а также установленные ранее тарифы за водоснабжение и водоотведение, услуги ЖЭКов и вывоз мусора.

Мобилизация с 1 августа

Также с 1 августа вступают в силу нормы законодательства, по которым отсрочку от мобилизации теряют следующие категории граждан:

студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание;

военнообязанные, которые ухаживают за лицом с инвалидностью III группы. А также те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I и II группы, если есть другие родственники, которые обязаны это делать по закону.

Также до 11 августа действует срок отсрочки для тех, у кого в военно-учетном документе стоит дата его действия именно этот день. Впрочем, юристы подготовили алгоритм действий, необходимых для продления отсрочки с 12 августа.