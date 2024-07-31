Скасування відстрочок від мобілізації, доплати до пенсії та гроші для ВПО — що зміниться з 1 серпня

Останній літній місяць дасть деяким погані сюрпризи

"Телеграф" розбирався з тим, чого слід очікувати з 1 серпня. Які зміни можуть виявитися позитивними, які негативними, а що їх взагалі не торкнеться.

Доплати від 450 до 3100 гривень

Пенсіонери віком понад 80 років з 1 серпня зможуть подавати заяву до ПФУ на отримання одноразової виплати у 944 гривні. Ці гроші можна буде отримати у разі погіршення здоров’я, при якому потрібен сторонній догляд та дотримання таких умов як:

пенсіонер має проживати на самоті;

потребувати уникнення сторонніх осіб, у тому числі соціальних працівників;

мати пенсію за віком.

Щоб отримати доплату до пенсії через погіршення здоров’я, слід звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою. Крім того, необхідно надати співробітникам ПФУ медичні документи, що підтверджують право на таку допомогу.

Від 450 до 3100 гривень одноразової виплати отримають пенсіонери з інвалідністю, ветерани російсько-української війни та Революції гідності, учасники бойових дій (УБД), члени сімей загиблих. Особи, що належать до таких категорій, мають отримати доплату автоматично, але також можна звернутися з письмовою заявою тепер уже до 1 серпня або 1 жовтня.

ВПО отримають допомогу востаннє?

Тим часом у серпні спливає термін виплат компенсації на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Залежно від категорії, ВПО отримували від 2 до 3 тисяч гривень щомісяця.

Втім, під час брифінгу в Миколаєві віце-прем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Кабмін ухвалив рішення продовжити ці виплати і після 1 вересня. Таким чином компенсацію отримуватимуть приблизно 1,5 млн українців, на що держава витрачає за місяць за даними Мінсоцполітики близько 2,9 млрд грн. Більше того, можливо, їх кількість зросте.

Тарифи на послуги ЖКГ не зростуть

Хорошими новинами для всіх українців залишиться те, що тарифи на комунальні послуги поки що не зростатимуть. Після зростання з 1 червня тарифу на електроенергію на 70% — до 4,32 грн. за 1 кВт/год., більше підвищень на послуги житлово-комунального господарства не планується.

Тобто ми, як і раніше, платитимуть 7,96 грн за 1 кубометр газу, а також встановлені раніше тарифи за водопостачання та водовідведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Мобілізація з 1 серпня

Також з 1 серпня набирають чинності норми законодавства, за якими відстрочення від мобілізації втрачають такі категорії громадян:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній чи вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу чи третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами;

особи, які доглядають чоловіка чи дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одиначки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання;

військовозобов’язані, які доглядають особу з інвалідністю ІІІ групи. А також ті, хто доглядає особу з інвалідністю І та ІІ групи, якщо є інші родичі, які зобов’язані це робити за законом.

Також до 11 серпня діє термін відстрочки для тих, у кого у військово-обліковому документі стоїть дата його дії саме цього дня. Втім, юристи підготували алгоритм дій, необхідних для продовження відстрочки з 12 серпня.