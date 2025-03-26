Украинцы не доверяют НАБУ, САП и ВАКС так же сильно, как и пророссийским политикам, – социологический опрос

Уровень разочарования украинцев в НАБУ, САП и ВАКС пересек психологическую границу: общество уже не доверяет этим антикоррупционным органам так же, как и пророссийским политикам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Так, согласно опубликованным данным, Национальному антикоррупционному бюро не доверяют 62,3% респондентов, Специализированной антикоррпрокуратуре – 61,6%, судебной системе, в которую входит ВАКС – почти 73%. В то же время пророссийскому политику Юрию Бойко, избранному в Верховную Раду от запрещенной партии ОПЗЖ, не доверяют чуть более 80%.

Такое стремительное падение доверия общества к антикоррупционным органам может быть связано с рядом скандалов вокруг них.

Недавно сообщалось, что представитель НАБУ был задержан на изготовлении и продаже наркотиков, а руководство Бюро сливало материалы следствия подозреваемым. Также стало известно, что детектив НАБУ незаконно перешел границу и скрылся в Румынии.

Негативную оценку деятельности антикоррупционного треугольника дает и правовое сообщество.

В частности, недавно политический эксперт Олег Постернак обвинил детективов НАБУ в принуждении свидетелей к интиму. "Бюро деградирует ускоренными темпами – его необходимо перезагружать как можно быстрее", – отметил он.

В то же время украинские юристы обвиняли судей Высшего антикоррупционного суда в выполнении задач прокуроров САП и детективов НАБУ в обмен на возможность обогащаться, покупая элитную недвижимость и дорогие авто. По словам доктора юридических наук, профессора Николая Мельника, Высший антикоррсуд "закрывает глаза" на очевидные нарушения закона со стороны других участников антикоррблока – НАБУ и САП. Это негативно сказывается на решениях ВАКС, заинтересованного подыгрывать обвинению.

По словам журналиста Юрия Николова, "НАБУ имеет целью не борьбу с коррупцией, а хвастовство относительно показателей, граничащих с "обилечиванием" фигурантов".

"Это когда твое дело разваливают по дороге, или дают возможность заключить сделку "греши-плати-и-греши-далее". А ты благодаришь не переблагодаришь. НАБУ тупо разучилось работать и потеряло хищнический инстинкт, став этаким райотделом, где гоняют мух и считают штрафы на бабушек за торговлю в переходе", – написал Николов.

Социологический опрос проводился методом face-to-face социологической службой Центра Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения). Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.