Українці не довіряють НАБУ, САП та ВАКС настільки ж сильно, як проросійським політикам, – соціологічне опитування

Рівень розчарування українців у НАБУ, САП та ВАКС перетнув психологічну межу: суспільство вже не довіряє цим антикорупційним органам так само сильно, як і проросійським політикам. Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова.

Так, згідно з опублікованими даними, Національному антикорупційному бюро не довіряють 62,3% респондентів, Спеціалізованій антикорпрокуратурі – 61,6%, судовій системі, до якої входить ВАКС, – майже 73%. У той же час, проросійському політику Юрію Бойку, обраному до Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ, не довіряють трохи більш як 80%.

Таке стрімке падіння довіри суспільства до антикорупційних органів може бути пов’язане з рядом скандалів навколо них.

Нещодавно повідомлялося, що представника НАБУ затримали на виготовленні та продажу наркотиків, а керівництво Бюро зливало матеріали слідства підозрюваним. Також стало відомо, що детектив НАБУ незаконно перейшов кордон та втік до Румунії.

Негативну оцінку діяльності антикорупційному трикутнику дає і правова спільнота.

Зокрема, нещодавно політичний експерт Олег Постернак звинуватив детективів НАБУ у примусі свідків до інтиму. "Бюро деградує пришвидшеними темпами – його необхідно перезавантажувати якнайшвидше", – зазначив він.

Водночас українські юристи звинувачували суддів Вищого антикорупційного суду у виконанні завдань прокурорів САП та детективів НАБУ в обмін на можливість збагачуватись, купуючи елітну нерухомість та дорогі авто. За словами доктора юридичних наук, професора Миколи Мельника, Вищий антикорсуд "закриває очі" на очевидні порушення закону з боку інших учасників антикорблоку – НАБУ та САП. Це негативно позначається на рішеннях ВАКС, який зацікавлений підігрувати обвинуваченню.

За словами журналіста Юрія Ніколова, "НАБУ має на меті не боротьбу з корупцією, а хвастощі щодо показників, які межують з "обілєчуванням" фігурантів".

"Це коли твою справу розвалюють по дорозі, або дають можливість укласти угоду "гріши-плати-і-гріши-далі". А ти дякуєш не передякуєш. НАБУ тупо розучилось працювати і втратило хижацький інстинкт, ставши таким собі райвідділком, де ганяють мух і рахують штрафи на бабусь за торгівлю в переході", – написав Ніколов.

Соціологічне опитування проводилося методом face-to-face соціологічною службою Центру Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.