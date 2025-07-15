NAUDI провела стратегическую встречу с дипломатами 14 стран по законодательной инициативе "Defence City"

Национальная Ассоциация Предприятий Оборонной промышленности Украины (NAUDI) провела рабочую встречу с дипломатическим корпусом 14 государств, среди которых были США, Великобритания, Япония, Норвегия, Дания, Литва, Латвия, Швеция, Германия, Италия, Эстония, Турция, Румыния и Польша. Мероприятие было посвящено обсуждению пакета законопроектов под общим названием "Defence City" — масштабной реформы, предусматривающей создание специальных условий для развития национального ОПК во время войны.

К обсуждению также присоединились представители Министерства обороны Украины, Министерства по стратегическим отраслям промышленности, Общественного антикоррупционного совета при МОУ, а также руководители и представители ведущих предприятий-членов NAUDI.

Встречу открыл глава Ассоциации Сергей Пашинский, который отметил важность продуманных и взвешенных изменений в законодательство:

"Сегодня мы собрались, потому что в Верховной Раде зарегистрирована серия законопроектов, существенно меняющих правовое поле для оборонно-промышленных предприятий. Эти инициативы содержат немало законодательных новаций, а иногда и контроверсионных норм. Как крупнейшая отраслевая ассоциация, мы принимаем активное участие в этом процессе, настаивая: изменения должны быть системными, сбалансированными, прозрачными для международных партнеров и повышать эффективность сектора в целом, а не создавать преференции отдельным игрокам", — отметил Пашинский.

Сергей Пашинский

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров представил текущее состояние работы над законопроектами и подчеркнул:

"Мы уже приняли участие в заседании профильного комитета под председательством Даниила Гетманцева. Часть наших предложений ко второму чтению уже учтена. Мы ожидаем, что и другие ключевые правки будут интегрированы, чтобы этот пакет стал не декларацией, а реальным инструментом трансформации отрасли".

Сергей Гончаров

Особое внимание было уделено четвертому законопроекту №13423, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Как отметил глава Общественного антикоррупционного совета при МОУ Юрий Гудыменко:

"Мы поддержали общую идею "Defence City", но проект 13423 в первоначальной редакции вызвал резонанс из-за потенциальных коррупционных рисков. После общественного и экспертного обсуждения, народные депутаты, в частности Давид Арахамия, зарегистрировали альтернативную версию 13423-2, которая в значительной степени учитывает наши замечания".

Юрий Гудыменко и Сергей Гончаров

NAUDI поддерживает концепцию "Defence City" как комплексного подхода к усилению оборонного потенциала Украины, который включает в себя защиту чувствительной информации, налоговые стимулы, упрощение экспортного контроля, таможенного оформления и развитие локальной инфраструктуры.

Вместе с тем Ассоциация настаивает на создании равных условий для всех предприятий отрасли, а не индивидуальных преференций, а также соблюдения единых штрафов для всех. Именно поэтому NAUDI консолидировала поправки к проектам и уже передала их Верховной Раде Украины.

"Наша задача — не только реформировать систему, а сделать ее эффективной и понятной для международных партнеров. Во время войны бюрократия не имеет права тормозить обороноспособность страны. Мы открыты к диалогу и продолжим системную работу вместе с правительством, депутатским корпусом, гражданским обществом и нашими международными союзниками", — резюмировал Гончаров.